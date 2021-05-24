Пепельницу скинули на Lexus из окна многоэтажки в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Неизвестный злоумышленник скинул пепельницу из окна многоэтажки на дорогостоящий автомобиль. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Lexus был припаркован во дворе в районе перекрестка улицы Пролетарской и переулка Циолковского вечером 23 мая, когда на него упала пепельница. Она пробила насквозь заднее стекло.

Напомним, во второй половине апреля жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. По их словам, пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар всё, что "плохо лежит".