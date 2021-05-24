Пепельницу скинули на Lexus из окна многоэтажки в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Неизвестный злоумышленник скинул пепельницу из окна многоэтажки на дорогостоящий автомобиль. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Lexus был припаркован во дворе в районе перекрестка улицы Пролетарской и переулка Циолковского вечером 23 мая, когда на него упала пепельница. Она пробила насквозь заднее стекло.
Напомним, во второй половине апреля жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. По их словам, пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар всё, что "плохо лежит".
Комментарии
Аплодирую стоя. Поставят свои машины возле жилых домов, включат сабвуфер на всю катушку и считают себя королями дворов. Надеюсь такое будет почаще будет происходить. Эти короли не понимают, что в доме люди живут. У кого-то траур (покойник в доме), кто-то тяжело болеет, кто-то пришел с суточной смены и ему необходимо отдохнуть. Обращаться в полицию бесполезно так как после звонка либо не приедут, либо приедут когда король уехал или временно выключил музыку, а потом полиция еще к заявителю пойдет брать объяснение среди ночи. Самый действенный способ кирпичом по машинам королей.