Чеши отсюда. Стоит ли ждать нашествия комаров на Алтай и чем они опасны для людей

На прошлой неделе на Алтае прошли первые серьёзные дожди. А это, как известно, верный признак того, что вслед за ними придут и комары. Так что придётся выбирать: или яростно бить себя по рукам и ногам во время прогулки, или приобрести какой-нибудь репеллент в качестве "парфюма" на лето. Но далеко не факт, что нашествие действительно будет, отмечает доктор биологических наук и член Русского энтомологического общества Людмила Комарова. Профессор уже много лет изучает на Алтае целое семейство кровососущих. Она рассказала amic.ru, ждать ли "комариного ада" в этом году и можно ли заразиться от насекомых какой-нибудь страшной инфекцией.

Держи хобот по ветру

То, что комары размножаются в воде, кажется, знают уже почти все. Причём водоём для них даже не нужен, уточняет Комарова. По её словам, яйца летающие насекомые могут откладывать в лужах или в маленькой консервной банке, в которой есть жидкость. Поэтому дожди действительно в каком-то смысле можно назвать предвестниками комариного нашествия. Но это только один из факторов, подчёркивает профессор. Например, уже сейчас комаров могло быть огромное количество. Но размножаться им мешает ветер.

"Благоприятные условия для комаров: высокая влажность, температура больше 20 градусов тепла и отсутствие сильного ветра. Ветер особенно важен: он просто не даёт комарам спариваться. Насекомые стараются собраться в рой – "облачко". А так их просто сдувает. Но когда ветер стихает, они моментально начинают спариваться. Вот в апреле по краю было много комаров в окрестностях Барнаула и Бийска. А сейчас их там практически нет. Всех сдуло постоянными ураганами, которые накрывают регион", – объясняет Комарова.

Поэтому пока предположить, сколько комаров будут портить горожанам жизнь грядущим летом, очень трудно, заключила специалист. Спрогнозировать обстановку на всё лето, по её словам, практически невозможно. Например, год назад она рассказывала, что в регионе комаров практически не будет. Но местами жители жаловались на настоящее нашествие. Всё зависит от конкретного района Алтайского края.

"Наш Алтайский край очень большой и очень разный. В прошлом году я предположила, что их будет мало. А мне потом из Третьяковского района звонили, жаловались: "Нас тут заедают". Естественно, вблизи лесных массивов и в затенённых местах комары всегда будут", – рассказала эксперт.

Поэтому предполагать сейчас, как много комаров будет на Алтае этим летом, – дело неблагодарное, уверена специалист. По её словам, сейчас нет предпосылок к тому, что вокруг нас будут летать тучи жужжащих кровопийц. Но если ветер окончательно стихнет, всё может измениться.

Видов всё больше

По словам Комаровой, видов комаров, которые обитают на Алтае, становится всё больше. Виной тому – климатические изменения в регионе. Погода начинает так быстро меняться, что в последнее время спрогнозировать количество этих насекомых практически невозможно.

"Я углубленно изучаю одно семейство – сциариды. И встречаю в Алтайском крае виды, которых раньше здесь никогда не было. Как-то в экспедиции нашла на растениях чёрных мушек. По признакам – мои сциариды. Но не похожи: крупнее. А потом определила: это правда вид сциарид, который ещё Карл Линней в 1763 году описывал. И чаще всего они обитали в Бразилии. Новосибирские учёные даже привозили оттуда образцы. А теперь они живут у нас. Летают, жужжат. Представьте, где Бразилия и где Алтай. Вот учёные спорят, глобальное потепление или похолодание нас ждёт. По своим комарам вижу, что, скорее, потепление", – рассказала доктор наук.

Кроме того, в крае встречаются комары, которые обычно живут в Таиланде. По словам профессора, их яйца с собой привозят туристы. Кроме того, насекомых просто приносит на Алтай потоками воздуха. Комар в полёте напоминает парус, а потому может перемещаться с ветром на очень далекие расстояния.

Видов кровососущих насекомых в регионе стало так много, что не выходит их даже точно посчитать. Только сциарид, которыми занимается Комарова, сейчас на Алтае больше 400 видов. Если же взять все семейства комаров, то видов получится не меньше пяти тысяч, объяснила эксперт.

"А вдруг он малярийный?"

Есть среди живущих на Алтае комаров и те, которые переносят страшные заболевания: например, малярию или лихорадку Зенге. Но жителям региона бояться нечего: наш резкий климат делает этих насекомых безопасными.

"Представители этих опасных родов у нас есть. Но вот условий нет. Не удаётся выдержать вегетационный период для развития плазмодиев, которые потом вызывают эти инфекции. Такие крупные комары опасны только в Азии или тропиках. Там легко заболеть. Но у нас резко континентальный климат, при котором болезни не переносятся", – объясняет Людмила Комарова.

Поэтому специалист посоветовала не нагонять панику. Главное, с приходом кровососущих – придумать, как от них защититься.

Как защититься от комаров?

Пожалуй, самое простое и главное – нужно выбирать правильные места для отдыха. Если вы едете к водоёму, то должны быть готовы и к морю комаров. А на открытом пространстве, где много солнечного света, кровососущих, наоборот, почти не будет.

Если же встречи с насекомыми не избежать, вас спасут:

Репелленты . Это вещества, которые отпугивают комаров от их жертвы. Средство нужно наносить на одежду и на открытые участки кожи. Продаются в виде аэрозоля, крема, лосьона, мази или твёрдого карандаша. Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Держится защита примерно 3-4 часа .

. Это вещества, которые отпугивают комаров от их жертвы. Средство нужно наносить на одежду и на открытые участки кожи. Продаются в виде аэрозоля, крема, лосьона, мази или твёрдого карандаша. Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Держится защита примерно . Фумигатор . Это устройство, которое убивает комаров ядовитым дымом или паром. Видов тоже есть несколько. Но самые популярные модели работают от электричества. Нужно положить в прибор специальную пластину с ядом и включить фумигатор в розетку. Устройство считается безопасным для человека. А вот кровососущим мало не покажется. Кстати, спиралька, которую мы поджигали в детстве, – это тоже, по сути, фумигатор. Просто автономный – электричество не нужно.

. Это устройство, которое убивает комаров ядовитым дымом или паром. Видов тоже есть несколько. Но самые популярные модели работают от электричества. Нужно положить в прибор специальную пластину с ядом и включить фумигатор в розетку. Устройство считается безопасным для человека. А вот кровососущим мало не покажется. Кстати, спиралька, которую мы поджигали в детстве, – это тоже, по сути, фумигатор. Просто автономный – электричество не нужно. Народные средства. Самые популярные: ванилин, масло аниса и эвкалипта. Комары на дух не переносят сильный запах этих продуктов. Например, можно смешать масло эвкалипта с обычным кремом и нанести на открытые участки тела. Так есть вероятность, что вас не покусают.

Что делать, если уже покусали и всё чешется?

Снять зуд поможет раствор питьевой соды (половину чайной ложки на стакан воды), нашатырного спирта (наполовину с водой) или бледно-розовый раствор марганцовки. Место укуса можно намазать кефиром или простоквашей: чесаться будет меньше. Ещё один народный способ: приложить к укусам размятые листья черемухи, подорожника или мяты. Кстати, бальзам "Звёздочка", который раньше считали лекарством от всех болезней, тоже помогает пережить укусы. И от нападения комаров тоже защищает: запах слишком резкий.