Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19

В России официально выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19. Их число назвал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как сообщает РИА Новости, ученый не исключи, что фактически инфицированных данной разновидностью коронавируса в России может быть значительно больше.

Напомним, что ранее в ВОЗ подсчитали количество медработников, умерших за время пандемии COVID-19. По их оценкам, за время пандемии во всем мире скончалось более 115 тысяч медицинских работников.

Как отметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, отчетность пока не полная и указанный показатель этот минимум, который удалось подсчитать. Огласив данные он призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% — к концу года.