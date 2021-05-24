Эксперты подтвердили пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна

Российский рэпер Алишер Валеев, больше известный под псевдонимом Моргенштерн, стал фигурантом административного дела по статье "пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета". Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам экспертизы, проведенной Московским исследовательским центром, соответствующие признаки выявили в двух песнях музыканта: "Family" и "Розовое вино 2".

Эксперты утверждают, что "коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".

В полиции также добавили, что указанные ролики исполнителя формируют позитивное эмоционально-смыслового отношение к наркотическим веществам за счет создания привлекательных образов героев, которые их употребляют.

Заявление в полицию на артиста подал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Если Моргенштерна признают виновным, то ему грозит штраф до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что "Альфа-Банк" принял Моргенштерна на работу в качестве директора по работе с молодёжью. Позднее пресс-служба банка стала извиняться за это решение.

Согласно официальному заявлению организации, новость вызвала "раскол в обществе", а чтобы снизить негатив, решено "с понедельника, 22 марта 2021 года, распространить на всех федеральных ТВ-каналах и в Сети видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами".