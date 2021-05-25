В ВОЗ спрогнозировали наступление более опасной пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления на открытии 74-й сессии гендиректор отметил, что другой вирус будет более заразным и смертоносным, чем COVID-19. Он также добавил, что именно борьба с вирусами показывает, что странам следует сотрудничать, а не соревноваться.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предрёк новую эпидемию с десятками миллионов погибших. По мнению врача, для борьбы с ней людям понадобится универсальная вакцина от гриппа.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали более 167 млн случаев коронавируса и свыше 3,4 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (33,1 млн заболевших), Индия (26,7 млн) и Бразилия (16 млн).