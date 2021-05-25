В ВОЗ спрогнозировали наступление более опасной пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней. Об этом пишет РИА Новости.
Во время выступления на открытии 74-й сессии гендиректор отметил, что другой вирус будет более заразным и смертоносным, чем COVID-19. Он также добавил, что именно борьба с вирусами показывает, что странам следует сотрудничать, а не соревноваться.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предрёк новую эпидемию с десятками миллионов погибших. По мнению врача, для борьбы с ней людям понадобится универсальная вакцина от гриппа.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали более 167 млн случаев коронавируса и свыше 3,4 млн смертей. Антилидерами по числу заболевших остаются США (33,1 млн заболевших), Индия (26,7 млн) и Бразилия (16 млн).
Комментарии
Успокоил.
Ну, это ещё китайцев надо спросить. Вдруг они не захотят?
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Этим все сказано. Ясно, что пандемию не остановить, т.к. это невыгодно определенным лицам! Чем больше говорится об опасности пандемии и чем их больше, тем больше богатеют миллиардеры!
что же эти добрые люди нам готовят?
Известный давно метод-сначала запугать население (тем более сейчас это стало не так сложно,- СМИ на каждом шагу трезвонит об опасности), а потом вкалывать непонятно что людям! А потом это, непонятно что, ещё и за деньги будет продаваться населению!
И что особенно удобно, говорить что все проблемы (в том числе, экономические), от пандемии!!!
Отлично мировое правительство устроилось!