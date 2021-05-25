Россиянам раскрыли лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Лучшим способом инвестировать 100 тысяч рублей будут акции и облигации, заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Специалист отметил, что основой портфеля для долгосрочного инвестора являются иностранные и российские акции. При этом последние – одни из самых дешёвых и доходных с точки зрения дивидендов. Облигации – более консервативный инструмент, а его доходность, как правило, на 2-3% выше депозитов.

"Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", – рассказал финансист в разговоре с агентством "Прайм".

Для долгосрочного инвестирования Русецкий посоветовал покупать акции быстрорастущих компаний. Также начинающим инвесторам следует диверсифицировать портфель, а при небольшой сумме инвестирования обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, заключил эксперт.

Ранее более половины россиян самым безопасным способом инвестирования назвали недвижимость. Тройку замкнули покупка иностранной валюты и ценных бумаг.