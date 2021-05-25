Роскомнадзор может замедлить скорость работы сервисов Google

В Роскомнадзоре заявили, что могут применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. По информации ведомства, компания не в полной мере удовлетворяет требования по удалению запрещённого контента, сообщает РИА Новости.
В ведомстве ответили, что направили администрации платформы не менее 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённых материалов. Если доступ к ресурсам не будет заблокирован в течение суток, то Google оштрафуют на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф заметно вырастет.
По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день YouTube предоставляет доступ почти к пяти тысячам запрещённых материалов, 3,5 тыс. из которых – экстремистские.
Напомним, что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещенного контента. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
Комментарии
Ну спасибо блин, типа для блага делают, а сами людям создадут неудобства этими замедлениями. Кому надо что то запрещённое он это найдёт, а портите жизнь и общение простым людям!
На Яндекс хотите пересадить всех? Не выйдет
пусть роскомндазор горит в аду вместе с позорным яндексом!!!
и ведь эти люди живут на наши налоги!
Отлично! И так все замедленно и с инетом теперь борьба!
скоро Маск развернёт свою спутниковую сеть, китайцы наштампуют дешёвого оборудования и роскомнадзор можно будет послать в попу...
25.05.2021 10:16
- гость -
Ну оборудование ещё ввести нужно, а тут опять Роскомпозор подоспеет и запретит это оборудование, как запретили скрытые камеры в ручка, флешках, очках и пр.
Интересно, а что именно не удаляет Гугл по требования "надзора". Ссылки на то, что Пригожин отсидел в 90-х за разбой, рэкет и сутенерство?
Наверно требуют удалить ролик про главного вора в стране
Теперь раскрывать как путиноиды воруют у россиян - экстремизм. Дожили.