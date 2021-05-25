Роскомнадзор может замедлить скорость работы сервисов Google

В Роскомнадзоре заявили, что могут применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. По информации ведомства, компания не в полной мере удовлетворяет требования по удалению запрещённого контента, сообщает РИА Новости.

В ведомстве ответили, что направили администрации платформы не менее 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещённых материалов. Если доступ к ресурсам не будет заблокирован в течение суток, то Google оштрафуют на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф заметно вырастет.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день YouTube предоставляет доступ почти к пяти тысячам запрещённых материалов, 3,5 тыс. из которых – экстремистские.

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещенного контента. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.