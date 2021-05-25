Россия восстанавливает авиасообщение с пятью странами

Россия восстанавливает авиасообщение с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.

Авиакомпании получили возможность совершать два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), по три – в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). В Джидду также можно будет раз в неделю улететь из Грозного и Махачкалы.

Пока возобновление авиасообщения носит формальный характер. Начать полёты из Москвы согласилась только Azur Air. Остальные авиакомпании открывать рейсы пока не планируют. Перелёты в Исландию планировала восстановить компания S7, но позднее от этой идеи перевозчик отказался.

Ранее сообщалось, что дата возобновления полётов между Россией и Турцией пока неизвестна, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву открыть авиасообщение. Таким образом, полёты могут начаться после 1 июня.