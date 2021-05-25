Врач рассказал, как в аптеках россиян вводят в заблуждение

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, что сотрудники аптек нередко могут предложить вместо прописанного вам лекарства его аналог. Об этом сообщает радио Sputnik.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать ещё что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств", – отметил врач.

По его словам, фармацевту выгодно продать больше лекарств или более дорогой препарат с аналогичным действующим веществом. Специалист уверен, что стоит доверять именно рецепту, который вам выписали в больнице, а не советам сотрудников аптек.

Ранее врач перечислил привычки, которые снижают риск развития рака. По его словам, нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, а также больше отдыхать.