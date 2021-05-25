Врач рассказал, как в аптеках россиян вводят в заблуждение

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, что сотрудники аптек нередко могут предложить вместо прописанного вам лекарства его аналог. Об этом сообщает радио Sputnik.
"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать ещё что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств", – отметил врач.
По его словам, фармацевту выгодно продать больше лекарств или более дорогой препарат с аналогичным действующим веществом. Специалист уверен, что стоит доверять именно рецепту, который вам выписали в больнице, а не советам сотрудников аптек.
Ранее врач перечислил привычки, которые снижают риск развития рака. По его словам, нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, а также больше отдыхать.
Комментарии
А я много раз видел, как люди (и не только в возрасте, а иногда и очень молодые) сами начинают спрашивать у провизора "А вы бы что посоветовали?"
Я всегда спрашиваю аналог подешевле. Тем более многие медики выписывают определённые лекарства, за которые им доплачивают.
Либо рынок, либо социализм. Какую еще дилемму хотите навязать? Аптечный провизор vs врач в интернете или на ТВ (в поликлинике не попасть)
Ха ха ! А врачи сами в этом не участвуют? В обогащении аптечной мафии?
Ну вы в инете-то проверьте препарат по рецепту! Реально аналоги есть В РАЗЫ дешевле, а то же самое по сути. Посмотрите рекламу по ТВ... отвернитесь и плюньте. Мезим, который "для желудка незаменим"... а желудок там и рядом не стоял! Совсем другие органы задействованы.
А ещё умиляет назначение по диагнозу: "Болит где-то тут...". Так и хочется спросить: а если... хмммм... свербит где-то ТАМ? Сначала рекламу лекарственных препаратов на ТВ закройте!!!!!
Я всегда ищу сначала приемлемый по цене препарат по действующему веществу а потом иду в аптеку.
В принципе, рецепт выдается не на торговую марку, не на конкретное название лекарства, а на действующее вещество. А там - ищи сам, и выбирай.
25.05.2021 13:59
Жена врача
Ну вы в инете-то проверьте препарат по рецепту! Реально аналоги есть В РАЗЫ дешевле, а то же самое по сути.
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А вам ваш муж-врач не рассказывал, что не все аналоги так же эффективны, как препарат, который назначил знающий врач?
И что с аналогами время от времени получается, как у Жванецкого "Тщательнее":
"А потом слышны медицинские крики — как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару — не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет".