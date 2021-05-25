Главврач Алтайского диагностического центра подала в отставку

Главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. 31 мая она отработает последний рабочий день, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на Минздрав региона.

Оксана Лексенкова занимала должность руководителя центра с марта 2019 года, приехав в Барнаул из Красноярска. По каким причинам главный врач решила уволиться, в ведомстве не уточнили.

Как отмечает "Банкфакс", Лексенкова подала в отставку по собственному желанию еще 17–18 мая. Кто будет исполнять обязанности руководителя учреждения, пока точно неизвестно, но, вероятно, это будет один из заместителей.

Накануне заявление об увольнении написал глава регионального Минтранса Александр Дементьев. В пресс-службе ведомства отметили, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион. И.о. министра будет экс-депутат АКЗС Валерий Никитюк.