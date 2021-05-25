Вторник, 25 Май, 15:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,53
€ 89,69
28°


5009911 +0
Обь
529см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеКубок мира по гребле.Выборы в Госдуму-2021
Новости

Главврач Алтайского диагностического центра подала в отставку

, ИА "Амител"
Оксана Лексенкова возглавляла медучреждение более двух лет
Оксана Лексенкова / Фото: zdravalt.ru

Оксана Лексенкова / Фото: zdravalt.ru

Главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. 31 мая она отработает последний рабочий день, сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на Минздрав региона.

Оксана Лексенкова занимала должность руководителя центра с марта 2019 года, приехав в Барнаул из Красноярска. По каким причинам главный врач решила уволиться, в ведомстве не уточнили.

Как отмечает "Банкфакс", Лексенкова подала в отставку по собственному желанию еще 17–18 мая. Кто будет исполнять обязанности руководителя учреждения, пока точно неизвестно, но, вероятно, это будет один из заместителей.

Накануне заявление об увольнении написал глава регионального Минтранса Александр Дементьев. В пресс-службе ведомства отметили, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион. И.о. министра будет экс-депутат АКЗС Валерий Никитюк.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.05.2021 14:38
- гость -

Спасибо Вам, Оксана!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:01
В Барнауле заключили первое концессионное соглашение по строительству спорткомплекса 0
14:51
Ревнивый сибиряк убил и расчленил девушку 0
14:40
Ещё два человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
14:28
Елена Яковлева и Татьяна Лютаева: кто из звёзд приедет на Шукшинский кинофестиваль 0
14:18
В России предложили создать новую категорию льготников 0
14:06
Землетрясение произошло в Горном Алтае 0
13:55
Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит 4
13:46
Белорусским авиакомпаниям запретили летать в Европу 13
13:33
Распределительный газопровод за 16,7 млн рублей построят в Тальменском районе 0
13:20
"Разрешите шуметь на улице": эксперты "Лизы Алерт" объяснили, как уберечь детей от беды 0
12:50
Врач рассказал, как в аптеках россиян вводят в заблуждение 9
12:38
Слишком высокий тариф: эксперты нашли слабые места общественного транспорта Барнаула 6
12:25
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира 7
12:13
Почти 11 тысяч выборщиков приняли участие в первый день праймериз в Алтайском крае 8
12:01
Владимир Жириновский призвал обследовать владельцев собак у психиатров 3
11:45
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:31
Алтайские железнодорожники установили рекорд по отправке тяжеловесных поездов 1
11:16
Дмитрий Попов за год заработал почти пять миллионов рублей 28
11:05
Главврач Алтайского диагностического центра подала в отставку 1
10:54
Прокуратура проверяет инцидент с падением строительной люльки в Новосибирске 0
10:45
Россия восстанавливает авиасообщение с пятью странами 1
10:32
"Новые люди" предложили со школы обучать предпринимательству в Алтайском крае 16
10:18
В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёз 2
10:07
В Барнауле построят крупнейший в Сибири центр единоборств 24
09:55
Роскомнадзор может замедлить скорость работы сервисов Google 13
09:45
В Роскачестве рассказали, какие товары ни в коем случае нельзя покупать из вторых рук 6
09:35
Молодой учёный из АлтГТУ получит два миллиона от Фонда содействия инновациям 0
09:21
В Барнауле состоялась премьера спектакля о Валерии Золотухине 0
09:08
Россиянам раскрыли лучший способ вложить 100 тысяч рублей 9
08:55
Новое почётное звание утвердили в Алтайском крае 0
08:45
Алексей Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года 23
08:29
Выдачу "Сельской ипотеки" в Алтайском крае могут возобновить через несколько месяцев 0
08:14
В ВОЗ спрогнозировали наступление более опасной пандемии 5
08:02
За какие долги не выпустят за границу и где их проверить? 1
07:51
Чеши отсюда. Стоит ли ждать нашествия комаров на Алтай и чем они опасны для людей 8
07:36
Диетолог назвала опасность быстрого похудения 5
07:20
11 миллиардов рублей задолжали жители Алтайского края по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД 10
07:04
Прогулки по воде. Какие ещё крупные турниры по гребле может получить Барнаул? 5
06:53
Ольга Бузова сняла шорты и сделала горячее фото для фанатов 16
06:36
Названа сумма долга работодателей по зарплате перед россиянами 0
06:19
Без масок и тестов. Рособрнадзор назвал правила допуска в пункт сдачи ЕГЭ 1
06:02
36-градусная жара накроет Алтайский край 25 мая 0
23:51
Такой день. Отставка главы алтайского Минтранса и "потоп" в Барнауле 1
23:28
На чемпионате мира по хоккею сняли российский флаг 17
22:57
Жену сибирского депутата обвиняют в съёмке порно со школьницами 4
22:27
В АКЗС поддержали ответственность для застройщиков за затягивание сроков строительства 1
21:57
Эпидемиолог оценил риск распространения индийской "чёрной плесени" в России 1
21:27
37-летний мужчина пропал в Барнауле после майских праздников 0
20:58
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве 0
20:23
Назван главный риск для развития экономики в России 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.