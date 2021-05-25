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Дмитрий Попов за год заработал почти пять миллионов рублей

, ИА "Амител"
Его доход значительно вырос в пандемийный год
Фото: zdravalt.ru

Фото: zdravalt.ru

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов за прошедший год заработал 4,7 млн рублей. Об этом сказано в декларации, которая опубликована на официальном сайте министерства.

Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). В документе не указано, за счёт чего произошёл такой рост.

Супруга Дмитрия Попова в отчёте указала, что её доход за прошедший год составил 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор Алтайского края Александр Руднев (написал заявление об уходе в середине марта) по итогам 2020 года заработал 4,137 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.05.2021 11:21
- гость -

В документе не указано, за счет чего произошел такой рост.
А не мешало бы указать. Это у них такая зарплата или он нарушает закон и владеет бизнесом?

25.05.2021 11:26
1

Норм зарплата в среднем 391 т.р., и что такого это чудо сделало что ему столько башляли?

25.05.2021 11:28
- гость -

И при том скромный человек, оторденов отказывается.

25.05.2021 11:29
Местный

Да проиндексировался просто + премка за борьбу с ковидом, ну и норм

25.05.2021 11:30
- гость -

Я пенсии за 10 лет получил 1,8 млн. 43 года стаж.

25.05.2021 11:39
- гость -

кому война, а кому мать родная. Не удивлен. Скорее всего еще официальная цифра от реального дохода занижена.

25.05.2021 11:41
- гость -

Кому война а кому мать родна - вот и всё что нужно знать

25.05.2021 11:46
гость

И это новость ? Вот новость - круговорот рисованного НДС замыкается на руководителях районных ФНС. Люди сожительствующие с руководителями - официального дохода не имеют , а миллионеры, в декларациях они не отражаются! При этом по стране идут посадки, у нас еще стадия обогащения не пройдена, нищий регион, а плата за назначение на кресло единая! Вот где ужос.......

25.05.2021 11:48
гость

Его доход значительно вырос в пандемийный год

Ну так он целый год с ковидными работал

25.05.2021 11:57
- гость -

когда уже "это" посадят?

25.05.2021 11:58
Павсекакий

Необходимо привязать зряплату чиновников к средней по региону, чтоб не могла превышеть более чем в 2-3 раза. На федеральном уровне в 3-4 раза. А то поднимали себе зарплаты под лозунгом "мы тогда воровать не будем", а стало только хуже.

25.05.2021 12:01
- гость -

В медицине сейчас так - чем выше в регионе смертность от ковида, тем выше зарплаты "за борьбу с ним".
Поэтому сейчас нет ничего опаснее больниц и рвачей.

25.05.2021 12:09
- гость -

Почти 400,00 тыс. руб. в месяц!!! Это как???

25.05.2021 12:15
- гость -

Стригет бабло с лошков

25.05.2021 12:28
гость

Почти 400,00 тыс. руб. в месяц!!! Это как???

Премиями наверное

25.05.2021 12:39
- гость -

25.05.2021 12:28
гость
А можно считать премией мешки трупов в подвале штабелями? За это дают 400 тысяч? Или за фото врачей в мумие тряпках?

25.05.2021 12:42
- гость -

Спас Алтайский край от вымирания? Спас!
За это и 400 в месяц мало. Не каждый сможет.

25.05.2021 12:42
- гость -

Всё больше начинаю понимать что такое Классовая Ненависть!!!

25.05.2021 12:54
- гость -

Проклятая каста

25.05.2021 12:55
- гость -

ну нормально так.
вот только заслуженно это он так живёт с наших налогов?

25.05.2021 13:01
М

Кто бы мог подумать что столько коммунистов-комментаторов!
Однако вряд ли кто из них задумывается (не беру тех кто на зп, хотя можно) что заокеанские режиссеры юзают праведный гнев бунтарей для замены менее устраивающую их верхушку на более покладистую (чтоб побольше дани вывозили в страну-метрополию) и ничего более! Не для того они вместе с местными компрадорами ломали красный проект и строили здесь буржуазно-либеральную дико-рыночную модель, чтоб о народе заботиться.

25.05.2021 13:08
- гость -

Получил.. Заработал - это иное.

25.05.2021 13:46
Гость

И что такого? Малахов да Бузова столько в месяц получают...

25.05.2021 14:00
гость

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
2 февраля 2021 г. 14:54
обновлено 2 февраля 2021 г. 15:04
Смертность в Алтайском крае в 2020г выросла на 15%
черт побери, кто ни будь вообще задумался от чего такая смертность и за какой министр получает такую зарплату?

25.05.2021 14:03
- гость -

Шикарно устроились наши чинуши. И не выгонишь никак, полицаями отгородились.

25.05.2021 14:42
- гость -

Растленный

25.05.2021 14:45
- гость -

25.05.2021 12:01
- гость -
В медицине сейчас так - чем выше в регионе смертность от ковида, тем выше зарплаты "за борьбу с ним".
Поэтому сейчас нет ничего опаснее больниц и рвачей.
-------------
Прям у нас все врачи, работающие в "красной зоне" разбогатели. Ага.

25.05.2021 14:46
- гость -

Зарплата день в день на карточку, стабильно.

Не то что у вас простолюдинов, как поработаешь, так и полопаешь.
Или поработаешь, а полопать и на коммуналку не хватит.
Идите в госслужащие.

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