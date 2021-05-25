Дмитрий Попов за год заработал почти пять миллионов рублей

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов за прошедший год заработал 4,7 млн рублей. Об этом сказано в декларации, которая опубликована на официальном сайте министерства.

Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). В документе не указано, за счёт чего произошёл такой рост.

Супруга Дмитрия Попова в отчёте указала, что её доход за прошедший год составил 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор Алтайского края Александр Руднев (написал заявление об уходе в середине марта) по итогам 2020 года заработал 4,137 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее.