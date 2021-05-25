Дмитрий Попов за год заработал почти пять миллионов рублей

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов за прошедший год заработал 4,7 млн рублей. Об этом сказано в декларации, которая опубликована на официальном сайте министерства.
Доходы чиновника в пандемийный год значительной выросли (в 2019 году он заработал 3,1 млн рублей). В документе не указано, за счёт чего произошёл такой рост.
Супруга Дмитрия Попова в отчёте указала, что её доход за прошедший год составил 1,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что прокурор Алтайского края Александр Руднев (написал заявление об уходе в середине марта) по итогам 2020 года заработал 4,137 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее.
Комментарии
В документе не указано, за счет чего произошел такой рост.
А не мешало бы указать. Это у них такая зарплата или он нарушает закон и владеет бизнесом?
Норм зарплата в среднем 391 т.р., и что такого это чудо сделало что ему столько башляли?
И при том скромный человек, оторденов отказывается.
Да проиндексировался просто + премка за борьбу с ковидом, ну и норм
Я пенсии за 10 лет получил 1,8 млн. 43 года стаж.
кому война, а кому мать родная. Не удивлен. Скорее всего еще официальная цифра от реального дохода занижена.
Кому война а кому мать родна - вот и всё что нужно знать
И это новость ? Вот новость - круговорот рисованного НДС замыкается на руководителях районных ФНС. Люди сожительствующие с руководителями - официального дохода не имеют , а миллионеры, в декларациях они не отражаются! При этом по стране идут посадки, у нас еще стадия обогащения не пройдена, нищий регион, а плата за назначение на кресло единая! Вот где ужос.......
Его доход значительно вырос в пандемийный год
Ну так он целый год с ковидными работал
когда уже "это" посадят?
Необходимо привязать зряплату чиновников к средней по региону, чтоб не могла превышеть более чем в 2-3 раза. На федеральном уровне в 3-4 раза. А то поднимали себе зарплаты под лозунгом "мы тогда воровать не будем", а стало только хуже.
В медицине сейчас так - чем выше в регионе смертность от ковида, тем выше зарплаты "за борьбу с ним".
Поэтому сейчас нет ничего опаснее больниц и рвачей.
Почти 400,00 тыс. руб. в месяц!!! Это как???
Стригет бабло с лошков
Почти 400,00 тыс. руб. в месяц!!! Это как???
Премиями наверное
25.05.2021 12:28
гость
А можно считать премией мешки трупов в подвале штабелями? За это дают 400 тысяч? Или за фото врачей в мумие тряпках?
Спас Алтайский край от вымирания? Спас!
За это и 400 в месяц мало. Не каждый сможет.
Всё больше начинаю понимать что такое Классовая Ненависть!!!
Проклятая каста
ну нормально так.
вот только заслуженно это он так живёт с наших налогов?
Кто бы мог подумать что столько коммунистов-комментаторов!
Однако вряд ли кто из них задумывается (не беру тех кто на зп, хотя можно) что заокеанские режиссеры юзают праведный гнев бунтарей для замены менее устраивающую их верхушку на более покладистую (чтоб побольше дани вывозили в страну-метрополию) и ничего более! Не для того они вместе с местными компрадорами ломали красный проект и строили здесь буржуазно-либеральную дико-рыночную модель, чтоб о народе заботиться.
Получил.. Заработал - это иное.
И что такого? Малахов да Бузова столько в месяц получают...
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
2 февраля 2021 г. 14:54
обновлено 2 февраля 2021 г. 15:04
Смертность в Алтайском крае в 2020г выросла на 15%
черт побери, кто ни будь вообще задумался от чего такая смертность и за какой министр получает такую зарплату?
Шикарно устроились наши чинуши. И не выгонишь никак, полицаями отгородились.
Растленный
25.05.2021 12:01
- гость -
В медицине сейчас так - чем выше в регионе смертность от ковида, тем выше зарплаты "за борьбу с ним".
Поэтому сейчас нет ничего опаснее больниц и рвачей.
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Прям у нас все врачи, работающие в "красной зоне" разбогатели. Ага.
Зарплата день в день на карточку, стабильно.
Не то что у вас простолюдинов, как поработаешь, так и полопаешь.
Или поработаешь, а полопать и на коммуналку не хватит.
Идите в госслужащие.