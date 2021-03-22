Прокурор Алтайского края ушёл в отставку

Александр Руднев покинул пост прокурора Алтайского края. Он ушёл на пенсию, сообщил источник amic.ru. Кто придёт на смену Рудневу, пока неизвестно
Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского района, прокурором Павловского района.
Ранее стало известно, что поменялось руководство МВД Республики Алтай. Бывшего министра Павла Гаврилина перевели на должность руководителя ГУ МВД по Пензенской области, а на его место назначили Александра Соловьёва, который ранее возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области.
Комментарии
В 46 лет, на прокурорскую пенсию, жизнь удалась. А простому работяге до 65 лет удила тянуть.
В таком возрасте и с такой должности не уходят в отставку по собственному. Ждем развития событий в виде уголовных дел
И вечным позорным памятником ему станет разрушенное историческое здание на Партизанской. Больше-то ничем не запомнится он жителям Барнаула и края.
Печаль тоска - не отработали декларации на коррупцию ? А мы так надеялись , что вытянут всех!
Только прошли жалобы все инстанции до главного прокурора Алтайского края по мошенничеству в Росреестре, ФНС, Нотариальной палаты и на тебе -прокурор уходит.
150 пенсия, я бы тоже ушёл, но у меня 12, поэтому работаю дальше
Как медведь-начальник у Салтыкова-Щедрина. Ничего заметного не сделал, кроме разрушения усадьбы купца Михайлова под уродливую новостройку. Мог сохранить, скорректировав проект, но не захотел. Многие просили его сохранить старинную усадьбу -даже губернатор Томенко. Не прислушался к людям, разрушил..А ведь у него барнаульские корни в роду. Но он даже не извинился перед барнаульцами..
Не зря Генпрокуратура была в крае,ой не зря!