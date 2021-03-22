Прокурор Алтайского края ушёл в отставку

Александр Руднев покинул пост прокурора Алтайского края. Он ушёл на пенсию, сообщил источник amic.ru. Кто придёт на смену Рудневу, пока неизвестно

Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Быстроистокского района, прокурором Павловского района.

Ранее стало известно, что поменялось руководство МВД Республики Алтай. Бывшего министра Павла Гаврилина перевели на должность руководителя ГУ МВД по Пензенской области, а на его место назначили Александра Соловьёва, который ранее возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области.