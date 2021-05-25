Владимир Жириновский призвал обследовать владельцев собак у психиатров

Владельцы опасных пород собак должны проходить обследования у психиатров, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, внешний вид бойцовских собак пугает людей, и властям следует взять под особый контроль этих животных.

"Внешний вид ротвейлеров пугает людей. Это бойцовские породы. Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца", – цитирует политика издание ura.ru.

В феврале Владимир Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих животных как минимум там, где их слишком много и где они представляют опасность. Также он посчитал необходимым чипировать и домашних собак, чтобы можно было "предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу".