Российские банки резко подняли лимиты по кредитным картам

В апреле лимит по новым кредитным картам в среднем составил 73 тысячи рублей. За месяц этот показатель повысился на 5,2%.

"Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года – 72,9 тысячи рублей. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тысячи рублей", – сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Причинами этого стало постепенное восстановление экономической активности и отложенный спрос на заём. Также на ситуацию повлияла ускоренная инфляция и сезонность, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в апреле российские банки стали более лояльны к своим клиентам и поставили рекорд по выдаче займов. По данным агентства, в апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в банках составил 37,1%. Таких значений не было с июня докризисного 2019 года.