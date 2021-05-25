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Российские банки резко подняли лимиты по кредитным картам

, ИА "Амител"
На это повлияло сразу несколько факторов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В апреле лимит по новым кредитным картам в среднем составил 73 тысячи рублей. За месяц этот показатель повысился на 5,2%. 

"Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года – 72,9 тысячи рублей. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тысячи рублей", – сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Причинами этого стало постепенное восстановление экономической активности и отложенный спрос на заём. Также на ситуацию повлияла ускоренная инфляция и сезонность, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в апреле российские банки стали более лояльны к своим клиентам и поставили рекорд по выдаче займов. По данным агентства, в апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в банках составил 37,1%. Таких значений не было с июня докризисного 2019 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.05.2021 15:45
гость

Тарифы на электроэнергию для города Новосибирска с 1 января 2021 года (первое полугодие).

Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток Тарифная зона Цена, руб. за 1 кВт*ч
Население в домах, оборудованных газовыми плитами
Одноставочный тариф — 2,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона 3,22
Ночная зона 2,22
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона 3,46
Полупиковая зона 2,80
Ночная зона 2,22
Население в домах, оборудованных электроплитами
Одноставочный тариф — 2,80
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона 3,22
Ночная зона 2,22
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона 3,46
Полупиковая зона 2,80
Ночная зона 2,22
Население в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф — 2,24
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона 2,58
Ночная зона 1,77
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона 2,77
Полупиковая зона 2,24
Ночная зона 1,77
Потребители, приравненные к населению
Одноставочный тариф — 2,24
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона 2,58
Ночная зона 1,77
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона 2,77
Полупиковая зона 2,24
Ночная зона 1,77

25.05.2021 15:57
гость

25.05.2021 15:45
гость
Тарифы на электроэнергию для города Новосибирска с 1 января 2021 года (первое полугодие).

И? Что это? Все читающие твой пост спецы по тарифам или электрике?

25.05.2021 16:23
- гость -

25.05.2021 15:57
гость

Да тут и спецом быть не надо)

25.05.2021 16:24
- гость -

25.05.2021 15:57
гость
Не нужно быть спецом, чтобы заглянуть в квитанцию и посмотреть цену электричества в Барнауле

25.05.2021 16:25
- гость -

25.05.2021 15:57
гость

Ну вот я не специалист и вообще тетка, но я вижу, что у них тариф меньше, чем платим мы в первом полугодии 2021г. Если что, первый пост не я разместила.

25.05.2021 16:40
- гость -

Ну вот я не специалист и вообще тетка, но я вижу, что у них тариф меньше, чем платим мы в первом полугодии 2021г. Если что, первый пост не я разместила.

в Новосибирске при тоталитаризьме была построена ГЭС, отсюда и такой тариф )))

25.05.2021 16:41
- гость -

у них и тепловая энергия дешевле, хотя и там мельниченко тоже рулит...

1417,69 руб./Гкал Новосибирск
1991,52 руб./Гкал Барнаул

25.05.2021 17:07
- гость -

25.05.2021 16:41
- гость -
считай так, что с Нска ее в Барнаул еще подогнать надо, потери и расстояние, а еще топманагеров покормить местного разлива.

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