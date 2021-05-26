Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности колбасных изделий. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. Кроме того, из-за содержащихся в этом продукте сахара, трансжиров и прочего в 2015 году ВОЗ отнесла колбасные изделия к канцерогенам, отметил специалист.

Мясников считает, что рекламу колбасных изделий следует запретить, как и рекламу табачных изделий, потому что "сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком".

Мясников добавил, что употребление колбасы вызывает эректильную дисфункцию у мужчин.

Ранее доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, от них нет никакого вреда, кроме метеоризма. Зато продукт крайне полезен, поскольку богат клетчаткой, белком, витаминами, а также калием и селеном.