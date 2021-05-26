Доктор Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности колбасных изделий. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. Кроме того, из-за содержащихся в этом продукте сахара, трансжиров и прочего в 2015 году ВОЗ отнесла колбасные изделия к канцерогенам, отметил специалист.
Мясников считает, что рекламу колбасных изделий следует запретить, как и рекламу табачных изделий, потому что "сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком".
Мясников добавил, что употребление колбасы вызывает эректильную дисфункцию у мужчин.
Ранее доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, от них нет никакого вреда, кроме метеоризма. Зато продукт крайне полезен, поскольку богат клетчаткой, белком, витаминами, а также калием и селеном.
Комментарии
я думал картошка,привезённый из какой-то страны с ценником за 90 р.
Мясников считает, что рекламу колбасных изделий следует запретить, как и рекламу табачных изделий, потому что "сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком".
а как-же 300 сортов колбасы ради которых разрушили СССР, выходит все зря ...
Мясников, эректильную дисфункцию у мужиков вызывает не колбаса, а страшные бабы.
Этот так называемый доктор сам по себе эректильная дисфункция.
а как-же 300 сортов колбасы ради которых разрушили СССР, выходит все зря ...
Интересно как это может быть в голове у тебя, откуда такое вообще.
Во всём спец. Роскачество о нитрите натрия.
Пищевая добавка Е250 разрешена во всем мире:
• как консервант – она защищает продукты от бактерий ботулизма, которые вызывают тяжёлое заболевание;
• как фиксатор окраски – помогает разным мясным и рыбным деликатесам выглядеть аппетитно, сохранять розовый цвет.
Без вреда для здоровья взрослый человек в день может съесть около килограмма колбасы, в составе которой есть Е250.
Нитрит натрия не накапливается в организме и постоянно выводится.
Давно известно и доказано широкомасштабными медицинскими статистическими исследованиями, что вся современная мясомолочка смертельно опасна и является причиной ранних мучительных смертей от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и иммунодефицита в условиях коронавирусных инфекций.
Первй признак обречённости человека на раннюю смерть - пузатость.
Жить вообще вредно, что же теперь ничего вкусного не есть. Он свою ряху точно не на бобах наел.
Доктор походу заблуждается. Колбасы влияют не на дисфункцию а на спермотогенез (способность к зачатию), также андрологи не рекомендуют чипсы и др снеки, пиво и водку.
Красное сухое вино и коньяк можно.
26.05.2021 11:11
- гость -
выводится до поры до времени, пока функция выведения хорошо работает.
а как только почки сдавать начинают, так уже плохо выводятся, накапливаться начинают и отравлять организм. Сначала отложения в жир идут, а потом ....Думаете народ становится жирным потому что ест много? не всегда, потому что нейтрализуется яд в организме.
Каждый день нагнетают
26.05.2021 11:10
гость
Интересно как это может быть в голове у тебя, откуда такое вообще.
из времен "Перестройки" и "Ускорения", дорогой, откуда-же еще )))
Это он собственным опытом доказал? Теперь ему можно колбасу?
26.05.2021 11:28
- гость -
накапливаться начинают и отравлять организм. Сначала отложения в жир идут, а потом
Чушь. В организме человека есть жировое «депо», но нитрит натрия не является жирорастворимым веществом. А для водорастворимых веществ «депо» в организме нет.
А как измерить "сколько она [колбаса] унесла и уносит жизней"?
Первй признак обречённости человека на раннюю смерть - пузатость.
Это да, но она не от мясомолочки - меньше надо жрать всего вобще и больше двигаться!
А пенсионный фонд очень рекомендует ...
А здравомыслящие люди не едят эту химическую "колбасу". Как и "молочку"
26.05.2021 12:18
- гость -
А какую едят?
МЯСНИКОВ- на колбасу его, фамилия соответствует.))
по признаку наличия сахара и трансжиров у нас надо печеньки запрещать а не колбасу.
26.05.2021 12:18
- гость -
А какую едят?
а никакую не едят )))