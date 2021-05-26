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Фонд "Круг добра" направил препараты для лечения детей в Алтайский край

, ИА "Амител"
Часть флаконов уже поступила в регион
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

122 флакона с лекарствами поступило в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Препараты отправили из благотворительного фонда "Круг добра", сообщает официальный сайт региона

12 детей со спинальной мышечной атрофией получают препарат нусинерсен, 11 детей – рисдиплам. В начале года Министерство здравоохранения Алтайского края направило в организацию заявку на препараты для детей со спинальной мышечной атрофией, мукополисахаридозом IV А типа, гипофосфатазией, нейробластомой.

В ведомстве отметили, что летом ожидается поставка препаратов элосульфаза и асфотаза альфа для двух пациентов, которые сейчас получают терапию за счёт средств краевого бюджета.

Ранее сообщалось, что на лечение Таси из Барнаула собрали нужную сумму денег. Девочке необходим препарат Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.05.2021 11:32
- гость -

Молодцы!

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