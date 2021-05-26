В Барнауле школьницы жестоко избили и изнасиловали ученицу начальных классов

Три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. По информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл 23 мая.

Сообщается, что ученицы одной из школ Октябрьского района затащили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали её, а затем совершили действия сексуального характера в ее отношении. Всё это они снимали на камеру, а ролик отправили матери ребёнка. Что послужило поводом для жестокой расправы над школьницей, пока неизвестно.

По предварительным данным, личности нападавших установлены. С ними работают правоохранители.

"Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье", – прокомментировали ситуацию в региональном правительстве.

В ситуации разбираются представители министерств образования, здравоохранения, ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и следователи.

Пострадавшей оказана психологическая и медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Бийске трое подростков избили и изнасиловали знакомую из-за денежного долга. Молодые люди привели потерпевшую к реке и, угрожая ножом, заставили снять с себя одежду, после чего жестоко избили. Происходящее они снимали на видео. После этого подростки вернулись домой к девушке, где совершили в отношении неё иные действия сексуального характера. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.