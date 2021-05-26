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В Барнауле школьницы жестоко избили и изнасиловали ученицу начальных классов

, ИА "Амител"
Происходящее они снимали на видео, которое отправили матери ребёнка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. По информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл 23 мая. 

Сообщается, что ученицы одной из школ Октябрьского района затащили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали её, а затем совершили действия сексуального характера в ее отношении. Всё это они снимали на камеру, а ролик отправили матери ребёнка. Что послужило поводом для жестокой расправы над школьницей, пока неизвестно.

По предварительным данным, личности нападавших установлены. С ними работают правоохранители.

"Как только об этом стало известно, была организована проверка, информация подтвердилась. Итоги проверки были доложены губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье", – прокомментировали ситуацию в региональном правительстве. 

В ситуации разбираются представители министерств образования, здравоохранения, ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и следователи.

Пострадавшей оказана психологическая и медицинская помощь. 

Ранее сообщалось, что в Бийске трое подростков избили и изнасиловали знакомую из-за денежного долга. Молодые люди привели потерпевшую к реке и, угрожая ножом, заставили снять с себя одежду, после чего жестоко избили. Происходящее они снимали на видео. После этого подростки вернулись домой к девушке, где совершили в отношении неё иные действия сексуального характера. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.05.2021 14:40
- гость -

Капец!?
В смысле, Обществу капец!

26.05.2021 14:41
- гость -

Тик токер головного мозга

26.05.2021 14:46
- гость -

14 лет, что за жесть то...

26.05.2021 14:47
- гость -

И ничего "девочкам" не будет, они не совершеннолетние.
Таково "гуманное" законодательство.
Они могут безнаказанно следующих насиловать. Могут даже убить. И тоже ничего не будет.

26.05.2021 14:48
АБОРИГЕН

Ситуация тут явно что называется вызревала. Как обычно, родители, учителя, участковый и прочие ПРИЧАСТНЫЕ, всё проморгали. По сути механизм возникновения произошедшего точно такой же как у недавних событий в Казани, только последствия пока не такие тяжелые.

26.05.2021 14:48
- гость -

охренеть (через у), будущие уголовницы

26.05.2021 14:48
Гость

Если мать вальнёт кого-нибудь из них-я осуждать её не буду.

26.05.2021 14:49
гость

В союзе боялись исключения из школы - потому, что в нормальную школу даже дальше, не брали, только в спец. школу. И здесь самая нужная мера к особо жестоким!

26.05.2021 14:51
Земляк

Настолько мерзко. Зачем выкладывать в СМИ? Поступили также, как того желали подонки.

26.05.2021 14:57
- гость -

26.05.2021 14:51
Земляк

Вы не правы. Может, теперь хоть какие то родители присмотрятся повнимательнее к своим "диточкам".

26.05.2021 14:58
- гость -

Не люблю предсказывать, но кажется что родители обвинят учителей, что не воспитали их дочерей.

26.05.2021 14:59
Я не робот

Нелюди малолетние...

26.05.2021 15:01
- гость -

26.05.2021 14:58
- гость -

Это точно. Виноват будет хозяин заброшенного строения, но только не родители этих ...

26.05.2021 15:04
- гость -

Настолько мерзко. Зачем выкладывать в СМИ?

Ради выкладки всё и затевалось. Все ищут популярности: "Каждый имеет право на свои 15 минут славы!"

26.05.2021 15:10
Гость

Действительно,биомусор!

26.05.2021 15:12
- гость -

Ну так теперь нужно фото родителей девочек на виртуальную Доску "почета". Пусть тоже получат свою минуту "славы".

26.05.2021 15:17
- гость -


Верх жестокости и цинизма.Старшие бьют маленькую девочку ДЕВОЧКУ. Трое против одной!
А потом еще отсылают родителям!

26.05.2021 15:19
- гость -

На "цугундер" однозначно. Хотя бы суток пять административного ареста, без соплей "онижедети", без телефона, "лайков", и "тусовок". Наедине с "парашей". На них еще можно повлиять, но действовать решительно.

26.05.2021 15:21
- гость -

Давно уже пора возродить специнтернаты с 10 лет, как при СССР. Но детки законодателей в простых школах не учатся, да и в России, похоже, тоже.

26.05.2021 15:21
М

26.05.2021 14:48
АБОРИГЕН
Такие ситуации вызревают благодаря системе выстроенной либералами, вместо той которая существовала благодаря красному проекту, где человек воспитывался как Человек с детского сада (а точнее с молоком матери) и далее октябрёнок - пионер - комсомолец - коммунист.
Родители, учителя, участковый и прочие ПРИЧАСТНЫЕ даже на 10% не перекрывают информационную среду школьника (со смартфоном), которая как воздух которым он дышит. Только если вывезти его в тайгу и воспитывать образовывать самостоятельно по сталинским учебникам, тогда может и будет толк. Курс надо менять, нужна государственная идеология.

26.05.2021 15:25
- гость -

Боюсь,что крайние опять будут учителя.
В школе с каждым часом все сложнее и сложнее работать. Молодые не хотят идти работать в школу. Сейчас приходится порой не детей учить и воспитывать,а что-то объяснять родителям учеников,доказывать свою правоту,...

26.05.2021 15:38
- гость -

на кол маленьких cучек. А родители пусть по полной отбывают вместо дитятки.

26.05.2021 15:42
- гость -

По теории аборигеша:
Каждому приставать: полицейского опера, участкового, сотрудника образования, псих диспансера, и т.д., и т.п...
*
Тут общество лечить нужно!
А капитализм (когда все заточено на бабло) это не то лекарство!!!
Я бы даже сказал: это причина всех болезней общества!

26.05.2021 15:45
Гость

В моём детстве,мать лупила ремнём моего старшего брата за то,что он залез в чужой сад за малиной.(я тоже усвоил эту мораль) А как сейчас детей воспитывают?

26.05.2021 15:53
гость

Нет никаких сомнений что в этой ситуации чрезменого буллинга необходимо созвать совещение, провести семинары обучения, завучи должны заранее подготовить отчет на 955 страницах. К ответственности следует привлечь заброшенное здание, отдельно и особо - учителей, не должен уйти от справедливого окончательного возмездия и директор школы. Слава богу, у нас есть комитет и прочия органы, вообще все будет расследовано и все получат поощрения за тяжелую работу.

Отдельно важна работа занцевой, которая в каждом случае как в бочке, играет важную роль и после ее поминания все сразу становится хорошо.

26.05.2021 15:56
гость

26.05.2021 15:21
М

По сталинским учебника? У меня пол семьи погибло в этой мясорубке этого упыря, в лагерях и от голода в ссылке. Езжай в сев.корею и живи там, раз такое нравится.

26.05.2021 15:57
АБОРИГЕН

26.05.2021 15:21
М
Вынужден тебя огорчить мой юный (или старый склеротичный) совколюб. Но коммуняки ошиблись и никакого нового человека они не получили. Человеческую природу не изменить. Человечество это не муравейник и не пчелиный улей, оно устроено сложнее. Все попытки коммуняк в 20 веке создать "нового человека" потерпели крах по всему миру.

26.05.2021 16:00
гость

Со всеми согласен, этот беспредел можно победить только жесткими мерами, СССР это лучшее, что было в нашей стране. Главное людей воспитывали с пеленок, и то поколение это лучшие люди, есть конечно исключения. Но что происходит сейчас - это анус полный. Наши политики этого и добивались, либеральное, капиталистическое общество. Все заточено на деньги, мораль и все человеческие принципы побоку. Сколько народ это еще терпеть будет ? Это поколение, как и писали лет 10-15 назад, уже пропало как нация. Запад своего добился, но всем все нравится, смартфоны, интернет и т.д. Книги вообще никто не читает. Вот итог всего этого.

26.05.2021 16:00
- гость -

Немного подробностей: это семидесятая школа. Преступниц трое, самой старшей 14 лет. Потерпевшая из начальных классов. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Санкция светит только одной, которой исполнилось 14 лет. Максимальный срок по статье - от 12 до 20 лет. Уголовное дело уже возбуждено СК.

26.05.2021 16:01
- гость -

По 10 лет колонии каждой. Пора порог возраста привлечения к уголовной ответственности снизить до 10 лет.

26.05.2021 16:01
- гость -

М15:21 забыли совсем совсем не пустые спецприемники и коррекционные смены в лагерях отдыха в августе?

26.05.2021 16:02
Гость

Да причем тут ссср сталин и либералы?)) такое может в любой стране мира случится и случается как дикое чп или что каждый день такое? успокойтесь, началось опять возродить совок всех посадить, вспомните откуда вы в сибири, сюда добровольно не ехали так то и с таким бэкграундом вы такие кровожадные все

26.05.2021 16:08
- гость -

26.05.2021 15:56
гость
По сталинским учебника? У меня пол семьи погибло ....

врете.

26.05.2021 16:11
- гость -

26.05.2021 15:57
АБОРИГЕН
Человечество это не муравейник и не пчелиный улей, оно устроено сложнее. Все попытки коммуняк в 20 веке создать "нового человека" потерпели крах по всему миру.

не потерпели крах, а были сознательно уничтожены определенными силами главенствующими в этом продажном мире.
Но человек действительно сложная система и возрождение еще возможно.

26.05.2021 16:13
гость

слов нет.....безумие...что сделали из детей?--вот потому и чипы нужны стали...они будут убивать всех кого закажут....

26.05.2021 16:16
- гость -

15:56
Процент незаконно осуждённых и подвергнутых наказанию очень маленький, а раз у вас пострадало много родственников, это говорит о том что ваша семья ещё ты штучка!...
Покапать бы дела всех ваших предков? А то поди в устных их рассказах - все кругом виноватые а они одни белые и пушистые кулаки были... Крестьян разоряли и земли у них за долги забирали, хотя это было запрещено законом...
Ну вот прям очень узнать захотелось!?

26.05.2021 16:19
гость

26.05.2021 16:16
- гость -

Вас таких ничто не исправит. Езжай в северную корею дружок, там тебе будет счастье. Будешь на соседей стучать за горсть риса.

26.05.2021 16:22
АБОРИГЕН

26.05.2021 16:11
- гость -
Да, да, каждый раз были уничтожены, вот ведь негодяи! Ты если не в курсе, то я тебе подскажу, что этот эксперимент был поставлен в 20 веке более чем в 40 странах на 4-х континентах. И везде он провалился по причине своей экономической несостоятельности и идеологической недееспособности. Всё ребятки, дело закрыто и сдано в архив в раздел "Утопии".

26.05.2021 16:22
- гость -

26.05.2021 15:57
АБОРИГЕН
Все попытки коммуняк в 20 веке создать "нового человека" потерпели крах по всему миру.

ну почему-же сразу крах, после XX съезда КПСС попытка создать нового "нового человека" завершилась успехом - результат за окном )))

как там было :"...мы будем вынуждены провести очень большую работу, чтобы с марксистко-ленинской точки зрения тщательно пересмотреть и исправить широко распространенные ложные мнения, связанные с культом личности в области истории, философии, экономики, и других отраслей науки, а также в области литературы и искусства.

Особенно необходимо составить в ближайшем будущем серьезный учебник истории нашей партии, который будет отредактирован в соответствии с научной марксистской объективностью, учебник истории советского общества, книгу, относящуюся к событиям гражданской войны и великой Отечественной войны." (c)

26.05.2021 16:29
Такие дела

26.05.2021 16:22
АБОРИГЕН
плюсану камменты за совок

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