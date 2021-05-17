Подростки избили, ограбили и изнасиловали 18-летнюю бийчанку из-за долга

Три 17-летних молодых человека предстанут перед судом за ряд преступлений, совершенных в отношении их общей знакомой. Об этом сообщили в региональном СК.
В августе 2020 года в Бийске они пришли в дом к девушке и предложили прогуляться, чтобы обсудить денежный долг. Молодые люди привели потерпевшую к реке и угрожая ножом, заставили снять с себя одежду, после чего стали жестоко ее избивать, в том числе пластиковой бутылкой с водой, вымогая отдать несуществующий денежный долг, а также забрав имеющиеся при ней деньги и кольцо. Обвиняемые унижали потерпевшую и снимали происходящее на телефон.
После этого они пришли домой к девушке, где совершили в отношении нее иные действия сексуального характера.
"Шантажируя потерпевшую, подростки, посредством популярной социальной сети разместили ее фотографии интимного характера на принадлежащей девушке странице, а также разослали фото и видео ее знакомым", — говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия они постоянно перекладывали вину друг на друга. Дело передано в суд для рассмотрения.
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