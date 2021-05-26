Следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств над школьницей в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений об издевательствах над школьницей в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Всё происходящее подростки снимали на телефон.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении её под стражу. Следователи также дадут правовую оценку распространению видеозаписи в социальных сетях.

Напомним, что инцидент произошёл 23 мая. Пользователи соцсетей сообщили, что девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Видеозапись с истязаниями злоумышленники якобы отправили матери ребёнка.

Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.