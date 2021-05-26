Глава алтайского СК получил выговор после совещания по вопросам жилья для сирот

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл совещание по вопросу обеспечения детей-сирот жильём. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Алтайском крае коэффициент обеспечения сирот жильём составляет менее 6%. Аналогичная ситуация складывается ещё в нескольких субъектах России.

В СК отметили, что в регионах сохраняется проблема неполного освоения выделенных бюджетных средств. Кроме того, в ведомстве перечислили основные служебные злоупотребления в вопросе обеспечения сирот жильём. К ним относятся: нарушения при проведении аукционов, завышение стоимости жилых помещений, получение вознаграждения за приём в эксплуатацию неблагоустроенного жилья и так далее.

"На совещании заслушаны руководители Следственных управлений по Кемеровской области – Кузбассу, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайскому краю и Курганской области. В указанных регионах ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам остаётся стабильно неблагополучной. Александр Бастрыкин остался недоволен результатами работы по расследованию уголовных дел этой категории, в связи с чем к руководителям указанных территориальных подразделений будут применены меры дисциплинарного взыскания (выговор)", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что бывшему начальнику Регионального жилищного управления в Алтайском крае предъявили обвинение по делу об обеспечении жильём детей-сирот. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неисполнении решения суда.