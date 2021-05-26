Президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки для семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначат ежемесячные выплаты в 50% регионального детского прожиточного минимума. Также с 1 июля женщинам, которые встанут на учет с беременностью до 15 недель, назначат пособие в 50% прожиточного минимума.

С 1 сентября в России начнут выплачивать больничный по уходу за ребенком до восьми лет. Родитель сможет получать выплату в размере 100% среднего заработка.

Напомним, о новых мерах поддержки россиян Владимир Путин объявил 21 апреля во время послания Федеральному Собранию. Глава государства распорядился выплатить на подготовку детей к школе по 10 тысяч рублей, поддержать малоимущих беременных женщин и ввести пособия для детей из неполных семей.