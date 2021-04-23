Подарок не для всех. Кому положены новые "путинские" выплаты на детей и как их оформить?

21 апреля во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил сразу о нескольких новых выплатах для семей с детьми. И призвал правительство сделать всё, чтобы уже в ближайшее время неполные семьи и беременные женщины начали получать пособия. Но не все, кто обрадовался заявлению президента, могут рассчитывать на эти меры поддержки. В профильных ведомствах разъяснили, кому положены новые выплаты, как их оформить и когда государство начнёт перечислять деньги.
Кому назначат?
Тут без неприятных сюрпризов. Единовременную выплату получат все родители, чьи дети пойдут в школу в сентябре 2021 года. Причём платить будут по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Когда выплатят?
В середине августа 2021 года. Так, чтобы на эти деньги можно было успеть собрать ребёнка в школу.
Как оформить?
Для этого нужно будет всего лишь подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ) или на портале "Госуслуги". По словам главы Минтруда Антона Котякова, ничего больше делать не нужно. Всё остальное, отметил министр, государство берёт на себя. Возраст ребёнка при необходимости уточнят в ЗАГСе. Так что мера поддержки очень похожа на выплаты по 10 тысяч рублей в августе 2020 года. Одно заявление – и деньги вам переведут автоматически.
Кому назначат?
Путин объявил, что по 5650 рублей в месяц (в среднем по стране) будут получать все дети из неполных семей от 8 до 16 лет: и те, у кого только один родитель, и те, кто имеет право на алименты. Но оказалось, что это не совсем так. В Минтруде уточнили, что будут назначать пособия только семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.
В Алтайском крае величина прожиточного минимума на ребёнка в 2021 году составляет 10 611 рублей. Так что перед тем как назначить выплату, доходы семьи посчитают.
Ну а мы немного поправим президента: пособия будут платить детям от 8 до 16 лет из малоимущих неполных семей.
Когда выплатят?
Точно этого пока никто не пояснил. Но в Минтруде заверили, что в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Так что, скорее всего, пособия введут уже с 1 июля, как и говорил Путин.
Как оформить?
По словам Котякова, заявление можно будет подать дистанционно – через портал "Госуслуги". Точный перечень документов, который нужно будет приложить, ещё неизвестен.
Кому назначат?
Путин говорил, что пособия будут платить беременным "в трудном материальном положении", которые встали на учёт на раннем сроке. В Минтруде уточнили, что трудное материальное положение – это когда среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума.
По подсчётам министерства, ежегодно выплаты смогут получать больше 700 тысяч будущих мам.
А сколько будут платить?
В зависимости от региона. Президент объявил, что в среднем по стране размер выплаты составит 6350 рублей. В Министерстве труда объяснили, что пособие составит половину регионального прожиточного минимума.
В Алтайском крае, например, он составляет 11 488 рублей. Следовательно, и пособия будут меньше: 5744 рубля в месяц.
Когда выплатят?
Скорее всего, как и в случае с остальными выплатами, беременные начнут получать пособия с 1 июля. Платить их будут ежемесячно: с момента, когда женщина встала на учёт, до рождения ребёнка.
Как оформить?
Для получения выплаты нужно будет подать заявление в ПФР. Сделать это можно удалённо, через портал "Госуслуги".
Кому будут платить?
Родителям, которые временно не могут работать, поскольку ухаживают за больным ребёнком в возрасте до 7 лет включительно. На самом деле, некоторые из них и так получают по больничному 100% от среднего заработка. Теперь так будут оплачивать листки нетрудоспособности даже тем, кому не хватает профессионального стажа.
По подсчётам Минтруда, это более 1,5 млн родителей. А новый порядок выплат потребует дополнительно больше 4 млрд рублей, заявил Антон Котяков.
А сколько будут платить?По больничному вам оплатят полный размер среднего заработка, но не больше 74 001 рубля.
Как оформить?
Порядок останется таким же, как и раньше. Дополнительно ничего делать не нужно.
Комментарии
Возраст ребёнка при необходимости уточнят в ЗАГСе.
ну и какой возраст у нас считается "школьным? 14-16-18?
тем более на Госах в базу внесены все дети с свидетельством о рождении
щас начнется, мы его не так поняли, а в нашем регионе только до 15 лет ....
Кому назначат?
Тут без неприятных сюрпризов. Единовременную выплату получат все родители, чьи дети пойдут в школу в сентябре 2021 года. Причём платить будут по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Ничего не понял. Чьи дети пойдут в школу в сентябре 2021 года??? т.е. первоклашки?