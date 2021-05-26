В Новоалтайске мужчина спас девочку, которая упала в фонтан

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о мужчине, который спас упавшую в фонтан девочку. Инцидент произошел 26 мая у ТЦ "Альфа" в Новоалтайске.

По словам горожан, девочка гуляла с бабушкой и решила пройти по бортику фонтана. Ребенок поскользнулся и упал в воду, а пожилая женщина стала звать на помощь.

Проходивший мимо мужчина сразу прыгнул за ребенком и достал девочку из воды.

"На фонтане написано: "Опасно для жизни! Следите за своими детьми!", — отмечают местные жители.

Благодаря оперативным действиям мужчины в результате инцидента пострадали только его штаны. Девочка никаких травм не получила.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейский спас маленького мальчика, который едва не выпал из окна третьего этажа.