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Новости

Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

, ИА "Амител"
Анджей Дуда считает, что действия Москвы приводят к разрушению государств и ситуации войны
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и обвинил её в агрессивных действиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на польское агентство PAP.

"Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведёт себя нормально. Она является государством-агрессором", – сказал Дуда во время визита в Грузию.

Он добавил, что действия РФ "приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны". Глава государства пообещал в следующем году поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва атакует Варшаву на информационном поле, пытаясь тем самым якобы испортить репутацию страны.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.05.2021 10:19
АБОРИГЕН

Так оно и есть. По периметру страны Путин создает fale state и по дешевке продает Китаю ресурсы страны. Ничего нормального тут нет. Кукарекая про суверенитет и независимость, он превратил страну в сырьевой придаток Китая, по сути лишив страну и суверенитета и независимости.

27.05.2021 10:26
Митенька ржевский

Поляки пусть прикроют свои хлебала и, углубясь в историю, повспоминают, по какой причине некие шановни паны кушали друг друга, живя в Московском Кремле... а также пусть вспомнят, что за бандформирование было Армия Крайова.... Да пусть также вернут Германии Силезию и славный город Щецин, ранее называвшийся Штеттин...

27.05.2021 10:28
- гость -

АБОРИГЕН методичка пришла

Вся эта искусственно инспирируемая из-за границы демонизация созвучна с известной методичкой по развалу России от британской газеты The HILL: 

 «В реальности Россия представляет собой угасающее государство, которое маскирует свои внутренние слабости заграничными авантюрами. Экономика России стагнирует. По данным Всемирного Банка за 2017 год, по уровню ВВП на душу населения Россия занимает 62 место в мире. Сокращается даже оборонный бюджет, который едва достигает десятой доли от американского. Падающие цены на нефть, обветшание инфраструктуры, всепроникающая коррупция, западные санкции ведут к падению доходов и уровня жизни». 

27.05.2021 10:30
гiсть

до 1921 года поляки даже успели повоевать с большевиками на территории СССР, но что-то у них пошло не так

27.05.2021 10:32
АБОРИГЕН

27.05.2021 10:28
- гость -
Тут не надо методичек, достаточно сходить в магазин.

27.05.2021 10:34
- гость -

27.05.2021 10:32
АБОРИГЕН

Тут не надо методичек, достаточно сходить в магазин.

Недавно была статья 90% населения края покупают новые машины за наличку, это они от нищеты страдают)

27.05.2021 10:40
Гость

27.05.2021 10:32
АБОРИГЕН
Что в магазине не так?

27.05.2021 10:41
АБОРИГЕН

27.05.2021 10:34
- гость -
В какой момент в твоём воспалённому мозгу появилось "новые"? Пока в наличии только твои страдания от собственного слабоумия.

27.05.2021 10:42
Владимир В.

Дуда ни хрена,простите, не знает историю.Это Польшу европейской гиеной назвал Черчилль за то, что она откусила от Чехословакии Тешинскую область, когда Гитлер захватил Силезию.Так что,как говорят русские:" Чья бы корова мычала..."

27.05.2021 10:44
гiсть

Дуда и не говорил, что Польша - нормальная страна
государство - побратим

27.05.2021 10:47
Fkt

27.05.2021 10:34
- гость -


Недавно была статья 90% населения края покупают новые машины за наличку, это они от нищеты страдают)

Если понаблюдаете вокруг, то сами сможете понять. Нищая страна это не та в которой все нищие и хрен с солью доедают. Если кто-то из паники обесценения рубля на последнии накопленные деньги покупает машины, это не значит что у всех жителей края есть деньги на машину.
Абореген имел ввиду, что большинство людей работают наемными работниками, их зарплаты последнее время почти не растут, а цены теперь в этом году думаю все заметили какие.

27.05.2021 10:48
- гость -

Ох как ручки чешутся повоевать всем странам, давненько мясорубки кровавой не было. Но наличие ядреного оружия не дает. Поэтому желание войны превращается в детские обзывки и унижалки, а также в экономические давилки. Смешно за этим наблюдать

27.05.2021 11:27
иван

10:34
вообще то машина не роскошь а средство передвижения, и берет его народ в долг, через кредиты! так что не надо тут воспаляться и пургу гнать!

27.05.2021 11:37
М

А как созвучно и в тон подтявкивают местные аборигены зарубежным ручным собачонкам дяди Сэма. Получается местные - это производные собачки от собачек дяди Сэма.
Меж тем именно Путин малыми силами против превосходящих сил противника в т.ч. внутренних компрадорских элит методично и неуклонно восстанавливает суверенитет, чем вызывает такую лютую ненависть у США.
Но еще раз для всех собачек: у нас время "другов Биллов" закончилось. Да и дяди Сэму кранты не за горами.

27.05.2021 11:40
иван

11:37


М - это от слова чудак на эту же букву???
судя по комментам , ты не слабо тут чудишь, причем опять же на эту же букву )))

27.05.2021 11:48
- гость -

Меж тем именно Путин малыми силами против превосходящих сил противника в т.ч. внутренних компрадорских элит методично и неуклонно восстанавливает суверенитет...

расскажи нам М, а на кой нужен этот суверенитет, если скоро пластилин будем жрать по цене королевских креветок?

27.05.2021 12:17
- гость -

За цены надо благодарить ритейлеров и тех кто бабки зеленые печатает непереставая.
Мы часть глобальной экономики и рулят у нас банкиры а не президент.
А вот факанутый тут накидывает на вентилятор отменно.Гривны зарабатываешь или рублики?

27.05.2021 12:18
- гость -

27.05.2021 11:48
- гость -
а ты за креветки готов родину и суверенитет продать?

27.05.2021 12:21
- гость -

С тех пор как Россия перестала польские яблоки кушать, польша их сама стала усилинно есть, и так ея пучить стало, что полезла риторика сответствующая

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