Президент Польши назвал Россию "ненормальной страной"

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и обвинил её в агрессивных действиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на польское агентство PAP.

"Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведёт себя нормально. Она является государством-агрессором", – сказал Дуда во время визита в Грузию.

Он добавил, что действия РФ "приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны". Глава государства пообещал в следующем году поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва атакует Варшаву на информационном поле, пытаясь тем самым якобы испортить репутацию страны.