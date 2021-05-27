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Больше денег, меньше иноагентов. Алтайские депутаты "поправили" Кодекс о выборах

, ИА "Амител"
Новые правила будут применяться в единый день голосования, 19 сентября
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания 27 мая приняли поправки в избирательное законодательство за несколько месяцев до выборов нового созыва АКЗС. Теперь следующий состав парламента будут выбирать по новым правилам. Например, без дня тишины и с увеличенными в три раза лимитами на ведение кампании.

Как рассказал председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько, изменения затрагивают условия агитации в интернете, увеличение размеров избирательных фондов, совершенствование организации работы избирательных комиссий, а также ограничение деятельности лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Так, правила по изготовлению и распространению агитационных материалов, предназначенных для публикации в интернете, станут аналогичными и для печатной версии. Кроме того, избирательная комиссия Алтайского края сможет обращаться в Роскомнадзор, чтобы пресекать незаконную агитацию в Сети. Также в законе скорректировали сроки проведения предвыборной агитации. В случае если будет объявлено многодневное голосование, агитационный период прекращается в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

Пожалуй, самым важным изменением стало увеличение предельного размера избирательных фондов – в три раза для кандидатов и партий. Так, для кандидатов предельная сумма теперь составляет 6 млн рублей вместо 2 млн, а для партий – 120 млн вместо 40. Новшество будет распространяться на выборы губернатора Алтайского края, депутатов АКЗС, представительных органов местного самоуправления, глав муниципалитетов. Это сделано "в целях повышения прозрачности проведения выборов".

Также депутаты решили увеличить процентное соотношение добровольных пожертвований, поступающих при формировании избирательного фонда партии. Для юридических лиц он составит 20% (вместо 3,5%) от предельного размера, а для граждан – не более 5% (сейчас 0,07%).

Отдельно в документ внесли ограничения для иноагентов. Так, например, установлен запрет на участие в избирательных кампаниях НКО, общественных объединений, иностранных СМИ, российских юрлиц, учреждённых иностранным СМИ. Кандидаты, выполняющие функции иностранного агента либо аффилированные с таким лицом, обязаны будут указывать информацию об этом во всех своих документах и материалах. Сведения об этом также будут размещены на стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене. При внесении пожертвования в избирательные фонды граждане, которые выполняют функции иностранного агента, должны будут указать это в платежном документе.

Напомним, выборы депутатов регионального Заксобрания пройдут в ЕДГ, 19 сентября. Также в этот день жители Алтайского края будут выбирать новый состав Госдумы.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.05.2021 15:52
Читатель

Избирательная компания властных денежных мешков.

27.05.2021 16:15
Гость

Мерзотно конечно, хоть бы лица их блюрили чем нибудь.

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