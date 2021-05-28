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Вдоль по "питерской": сдачу супермузея на Алтае могут сдвинуть из-за плитки за 37 млн

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Строители Художественного музея, стоимость которого 1,6 миллиарда, столкнулись с новой проблемой
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Затянувшееся строительство Художественного музея в Барнауле на площади Октября может вновь застопориться, на этот раз из-за проблем с проектно-сметной документацией. Дело в том, застройщик – компания "Селф" – по условиям договора с Минстроем Алтайского края должен положить рядом с музеем тротуарную плитку из Санкт-Петербурга. Средства на её покупку заложены в смету из краевого бюджета (16 млн, – прим. ред.). Однако на доставку плитки в Барнаул деньги не предусмотрены. А на это необходим ещё 21 миллион. "Селф" не намерен тратить деньги из своего кармана и пытается получить их от Минстроя Алтайского края.

Как сообщил amic.ru главный инженер компании "Селф" Александр Жокин, изначально в проект Художественного музея (его разработкой занималась обанкротившаяся компания "Стройгаз", – прим. ред.) авторы почему-то заложили дорогую плитку из Санкт-Петербурга стоимостью 16 миллионов рублей. Но эти цены были действительны несколько лет назад. Сейчас, говорят эксперты, многие строительные материалы подорожали на 20-30%, а значит, выделенной суммы теоретически может и не хватить, чтобы полностью уложить плитку на территории музея. Не выполнить условия контракта, пояснил Жокин, компания "Селф" не может.

Проблема усугубляется тем, что на доставку плитки из культурной столицы России в Барнаул необходимо потратить ещё 21 миллион, а эти деньги в смету не заложены. И где их брать – застройщик не знает.

При самом худшем сценарии придётся проводить отдельный аукцион на доставку плитки, а значит, строительство музея может затянуться ещё на некоторое время. Сам Александр Жокин уверяет, что застройщик постарается этого не допустить и найти выход вместе с властями края.

"Много проблем с работой заказчика (Минстрой, – прим. ред.). Почему сразу было не прописать в смете, что мы можем брать плитку у алтайских фирм? Я надеюсь, что мы найдём выход из этой истории", – считает Жокин. 

В общей сложности, плитка с доставкой обойдётся бюджету региона в 37 миллионов рублей. На эти деньги в Барнауле можно было бы, например, возвести с нуля новый сквер или отремонтировать все фонтаны. 

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края признали проблему и сообщили, что намерены отказаться от плитки из Санкт-Петербурга. Якобы в ведомстве не готовы тратить на доставку 21 миллион. Сейчас специалисты Минстроя изучают рынок и в ближайшее время обсудят с подрядчиком замену плитки на более дешёвую.  

Напомним, строительство грандиозного Художественного музея на площади Октября в Барнауле должно завершиться к 2023 году. Возводят объект с 2012 года. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Открытие алтайского аналога Лувра переносили несколько раз из-за проблем со сметой и подрядчиком.

Сейчас на объекте работает компания "Селф", которая принадлежит Нодару Шонии. В компании считают, что срывы сроков сдачи горе-музея происходят по вине заказчика – властей края. Якобы они постоянно вносят изменения в проект и это тормозит стройку.

Судя по внешнему облику, за последние два года объект вообще не изменился. На здании даже появились трещины. О главном долгострое в современной истории края читайте в нашем большом материале "Весь покрытый трещинами: почему на Алтае есть музей "невезения" и кто в этом виноват".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.05.2021 07:27
Потёмкин

А говорят на Алтае золота нет. Вот она,жила!!!

28.05.2021 07:35
- гость -

Всё по Селфовски, схема отработана

28.05.2021 07:44
- гость -

Ледокол новый построить дешевле. На Алтае не выпускают плитку.

28.05.2021 07:46
- гость -

Сейчас, говорят эксперты, многие строительные материалы подорожали на 20-30%

а не эксперты говорят за рост до 150% при официальной инфляции 4-5%. Деньги-тона плиточку найдутся, только администрация за это Шонии еще землицы подгонит где-нибудь в хорошем месте

28.05.2021 07:47
- гость -

Всё по Селфовски, схема отработана

за стройматериалами давно в магазин ходили? тут без селовских схем все долгосрочки на деньги попадают

28.05.2021 07:55
- гость -

Меня интересует вопрос, а разве ближе плитку никто не изготовляет и не продает?
Закрадывается смутное сомнение, а не имеет ли кто то с этого хорошую прибыль в свой личный карман? Ну ни один умный человек не будет заказывать строй материалы за тысячу километров, когда можно приобрести все это же но ближе! В данном случае видно, либо отсутствие ума, либо финансовая выгода человека который все это чудит!

28.05.2021 08:04
гость

....37 миллионов рублей. На эти деньги в Барнауле можно было бы...

А можно было бы не только в Барнауле, а, к примеру, в сельских школах тёплые туалеты построить.

28.05.2021 08:16
Лариса Леонтьева_odnoklassniki

Многострадальный музей..... скоро 10 лет долгострою. На самой главной площади Барнаула.... Горько и обидно......

28.05.2021 08:29
Злая гостья

Мало запросили. Надо просить миллионов двести. На доставку.

28.05.2021 08:29
- гость -

28.05.2021 07:55
- гость -
Это не смутное сомнение это бизнес.

28.05.2021 08:35
Слегка

Жокин гужевым транспортом мимо дороги плитку собрался везти?

28.05.2021 08:46
- гость -

Кто такой шибко умный решил заказать плитку аж в Ленинграде? При том что ленинский около площади Октября уже сделан весьма недёшевой красивой плиткой, для ансамбля площади самое то выбрать точно такую же!

28.05.2021 08:47
- гость -

Меня интересует вопрос, а разве ближе плитку никто не изготовляет и не продает?

ну тут основной вопрос, какими качествами обладает та плитка, и какими местная. А то, как правило, замена на более бюджетный аналог означает существенное ухудшение характеристик. Грубо - та плитка прослужит 10 лет, эта 2 года.

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