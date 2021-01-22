Весь покрытый трещинами: почему на Алтае есть музей "невезения" и кто в этом виноват

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Художественный музей в Барнауле на площади Октября возводят уже восьмой год. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла со скромных (для подобных объектов) 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Александр Карлин, считавший художественный музей своим детищем и лично обещавший перерезать красную ленточку на открытии, уже почти три года не руководит Алтайским краем. Заканчивать "карлинский долгострой" приходится команде Виктора Томенко, но это получается не очень эффективно: сроки сдачи музея переносили уже несколько раз. Сейчас, согласно самым оптимистичным прогнозам, музей сдадут к 2023 году. Вот только в последние месяцы на стенах алтайского аналога Лувра – еще недостроенного – пошли трещины. В компании "Селф", которой объект достался от разорившегося "СтройГАЗа", утверждают, что проблема не в них: мол, горе-музей строить трудно из-за постоянных изменений в проекте, которые вносят краевые власти. Куратор объекта – Минстрой Алтайского края – старается избегать любых разговоров о Художественном и уже два года не пускает в музей журналистов (судя по внешнему облику за последние два года объект вообще не изменился). Кто виноват в самом известном долгострое в современной истории края – вспоминает amic.ru.

"Я помню все твои трещинки"

В Алтайском крае есть старая добрая традиция: раз в году объявлять закупку на завершение реконструкции художественного музея. Алтайские художники уже заждались современной площадки. В столице региона сейчас нет технической возможности показать работы лучших мастеров мира. К тому же этот объект планировалось превратить в филиал "Эрмитажа". Барнаульцы могли бы вживую увидеть работы Родена, Рембрандта, Матисса, хранящиеся в "Эрмитаже". В новом супермузее должны были установить оборудование, позволяющее хранить шедевры мировой живописи. Однако обещанного бывшим министром культуры Владимиром Мединским и экс-губернатором Карлиным на Алтае восемь лет ждут.

Строить новый суперсовременный музей с нуля в 2012 году взялся "СтройГАЗ" – на тот момент одна из самых авторитетных компаний края. Предполагалось, что затраты на реставрацию будут не больше 200 миллионов рублей. Но здание с деревянными перекрытиями, строившееся в 30-е, разваливалось и его пришлось снести. Краевые власти решили строить с нуля. Однако и тут сроки сдачи переносились не единожды из-за перебоев с финансированием. А позже обанкротился и сам "СтройГАЗ". В итоге три года здание простаивало и стало разваливаться на глазах всех жителей города.

В 2018 году губернатора сняли с должности, а разгребать "карлиновские конюшни" стала компания "Селф" Нодара Шонии. Тогда на застройщика надеялись как на спасителя и в 2018 году заключили с фирмой контракт на 611 миллионов рублей. Да и сам "Селф" рвался выиграть аукцион на дорогостоящий объект. Для этого компания взяла кредит в размере 305 миллионов рублей в ВТБ, поскольку своих средств (на музей) у застройщика на тот момент не было. Позже выяснилось, что и заемных денег, и тех, что выделили из бюджета края, не достаточно. Поэтому летом 2020 года власти региона раскошелились еще на 432 миллиона рублей, а общая стоимость объекта возросла до 1,6 миллиарда рублей (это, например, почти в полтора раза больше, чем потратили на ремонт главного театра республики Татарстан – "Мастеровые").

Несмотря на огромные деньги, выделенные на стройку, света в конце тоннеля до сих пор нет. Из-за того что здание площадью 12 тысяч квадратных метров простаивало три года, возник ряд серьезных дефектов: протекла крыша, были вопросы к несущим конструкциям, начал рушиться фасад. Трещины не устранили до сих пор. Размер ущерба, как еще в 2019 году заявлял министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, исчисляется десятками миллионов рублей. На эти деньги можно было бы благоустроить сквер в Барнауле или отремонтировать дорогу.

"Проект меняется на ходу"

Что касается той самой трещины на фасаде, то в компании "Селф" уверены, что повода для паники нет: как только позволит погода дефекты устранят. Это произойдет уже весной текущего года, обещают в "Селфе". А то, что сроки сдачи музея все время сдвигают, – так это не их вина. Застройщик настаивает, что куратор объекта – Минстрой региона – все время переделывает проект. Якобы как капризная дама в последний момент заявляет о своих "хотелках" в виде, например, еще одного зала.

"Проект музея постоянно меняется на ходу. Проблема никуда не делась. Сейчас нет финального проекта, который устраивал бы всех. У нас много объектов в Барнауле. Тот же садик мы построили за 10 месяцев, а художественный музей возводим уже пять лет. Проблема, видимо, не в подрядчике?" – утверждает главный инженер компании "Селф" Александр Жокин.

По его словам, за время строительства поменялись СниПы, нормативные документы. Со своей стороны, говорит представитель застройщика, "Селф" делает все правильно. Сейчас музей готов примерно на 60%. За оставшиеся два года, пояснили amic.ru в Минстрое, придется завершить все отделочные работы внутри, установить оборудование. Александр Жокин добавил, что если заказчик не будет вносить новые коррективы в проект, то сдать музей реально в срок – в конце 2022 года. Получается, что с момента начала работ пройдет около 10 лет. Это даже больше, чем строили скандальную "Газпром-Арену" в Санкт-Петербурге, в свое время ставшую предметом для мемов и шуток у местных жителей.

Но "ДАРы" Нодару даром не нужны без навара

Ситуация с другими госзаказами "Селфа" – не лучше. Так, например, в центре Барнаула уже несколько лет не могут закончить театр кукол "Сказка". Сам застройщик и власти срывы всех дедлайнов, кроме как правками в проекте, объяснить не могут. Изначально "Сказку" планировали открыть в 2018, но не сложилось. В прошлом году министр культуры региона Елена Безрукова в очередной раз призналась журналистам, что уже не знает, когда сдадут объект. Понадобились очередные несколько десятков миллионов на устранение дефектов, которые – на фоне проблем в экономике из-за коронавируса – найти не так уж и легко. Сейчас в правительстве региона обещают сдать "Сказку" барнаульцам весной этого года. И, как с музеем, акцентировали внимание эксперты, проблемы возникли именно на объекте компании Нодара Шонии.

Вообще при губернаторстве Александра Карлина "Селф" возводил все важные для региона соцобъекты. Только с 2014 по 2018 год застройщик заключил госконтрактов на 7 миллиардов рублей. Назвать этот "строительный" союз правительства региона и "Селфа" удачным нельзя. Где фигурировала фирма Нодара Шонии – там непременно вспыхивал скандал. Именно "Селф" строил перинатальный центр "ДАР" в Барнауле. Если вспомнить публикации в СМИ, то проблемы были на каждом шагу. Тогда вышел из строя американский холодильник за 2 миллиона рублей. Его по госконтракту, заключенному с краевым Минздравом, поставлял как раз тот же самый "Селф". Претензий к качеству работ застройщика было много: на стенах "ДАРа" образовались трещины, оборудование было низкого качества, а сроки сдачи, как в случае и с художественным музеем, смещались несколько раз. Вместо 2016 года первых рожениц там приняли на год позже.

Несмотря на проблемы компании, "Селф" выигрывал аукционы на строительство других гособъектов: школ, детских садов и поликлиник. Несколько лет назад Александр Карлин, проводя совещание в Новоалтайске, обещал уволить заместителей, если строить новую школу будет не "Селф".

Подобным застройщиком на "побегушках" у власти много лет был обанкротившийся "СтройГАЗ". Эта компания возводила ледовую арену "Алтай" в Барнауле, школу гребли имени Константина Костенко, жилье для работников ФСБ, а также достраивала новое здание мэрии Барнаула. В итоге контрактов стало так много, что "СтройГАЗ" обанкротился. Сейчас у "Селфа" так же, как и у предшественника, на исполнении несколько крупных подрядов. Застройщик еще несколько лет назад, как писали СМИ, находился в зоне риска. В залог банкам компания предоставляла имущество на общую сумму миллиард рублей.

А опасаться есть за что. В активах "Селфа" – территория бывшего стадиона "Локомотив", барнаульский сереброплавильный завод и здание Речного вокзала, которое Шония купил в 2020 году. Учитывая темпы работы застройщика на крупных объектах, то даже страшно предположить, как долго может затянуться стройка на Речном вокзале.

Кроме того, в прошлом году "Селф" выиграл аукцион на возведение новой поликлиники в Индустриальном районе города за 1,2 миллиарда рублей. Все это вызывает опасение. Властям региона и застройщику необходимо постараться, чтобы достроить этот действительно важный для жизни барнаульцев объект в срок. Иначе у горожан, помимо художественного музея и театра кукол "Сказка", могут появиться новые поводы для раздражения на ближайшие годы.