Школьницу взяли под стражу из-за насилия над девочкой в Барнауле

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 14-летней жительницы Барнаула, которую подозревают в совершении "иных действий сексуального характера" против 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Как установило следствие, днём 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки", – уточнили в ведомстве.

Доказательством причастности подозреваемой послужила видеозапись, которую сделали участницы издевательств. Следователи предупредили, что распространение ролика в соцсети будет признано рекламированием порнографической продукции.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против должностных лиц органов профилактики.

Между тем прокуратура устанавливает собственника здания, в котором произошёл инцидент. Силовики подозревают, что владелец "не принял мер к ограничению доступа посторонних лиц".