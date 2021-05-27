Школьницу взяли под стражу из-за насилия над девочкой в Барнауле

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 14-летней жительницы Барнаула, которую подозревают в совершении "иных действий сексуального характера" против 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"Как установило следствие, днём 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки", – уточнили в ведомстве.
Доказательством причастности подозреваемой послужила видеозапись, которую сделали участницы издевательств. Следователи предупредили, что распространение ролика в соцсети будет признано рекламированием порнографической продукции.
Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против должностных лиц органов профилактики.
Между тем прокуратура устанавливает собственника здания, в котором произошёл инцидент. Силовики подозревают, что владелец "не принял мер к ограничению доступа посторонних лиц".
Комментарии
О, кто то вчера писал, что собственника ещё привлекут. А если бы это у гаражей было, то тогда что? Или в самой школе? Заброшенные здания зло, их полно в центре и этим надо что то делать. Но вина лежит на этих преступницах, они могли это сделать где угодно.
Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против должностных лиц органов профилактики. НАКАЖУТ ШКОЛУ И УЧИТЕЛЕЙ?!
Уродка поганая, нелюдь