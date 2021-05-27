Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении девочки в Барнауле

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела об насильственных действиях против 11-летней девочки в заброшенном здании, совершённых другими школьницами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", – уточнил представитель региональной прокуратуры.

Кроме того, правоохранители устанавливают собственника здания, в котором произошёл инцидент. Силовики подозревают, что владелец не принял достаточно мер, чтобы оградить строение от проникновения посторонних. Также прокуратура даст оценку работы органов профилактики.

Напомним, 26 мая в соцсетях появилась информация, что три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. Ученицы одной из школ Октябрьского района заманили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали, а затем совершили сексуальное насилие в её отношении. Всё это они снимали на камеру.

Возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.