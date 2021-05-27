Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении девочки в Барнауле

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела об насильственных действиях против 11-летней девочки в заброшенном здании, совершённых другими школьницами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних", – уточнил представитель региональной прокуратуры.
Кроме того, правоохранители устанавливают собственника здания, в котором произошёл инцидент. Силовики подозревают, что владелец не принял достаточно мер, чтобы оградить строение от проникновения посторонних. Также прокуратура даст оценку работы органов профилактики.
Напомним, 26 мая в соцсетях появилась информация, что три девочки, старшей из которых 14 лет, жестоко издевались над школьницей в Барнауле. Ученицы одной из школ Октябрьского района заманили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали, а затем совершили сексуальное насилие в её отношении. Всё это они снимали на камеру.
Возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Комментарии
"... владелец не принял достаточно мер, чтобы оградить строение от проникновения посторонних..."
Ну все, виновник найден! Дело раскрыто!
Вот , вот стрелочника уже нашли . А онижедети не виноваты . Если бы не смогли туда пролезть , то отпустили бы с миром ?
Печально и мерзко наблюдать за тем , как прокуратура ИЗОБРАЖАЕТ видимость работы. Интересно им самим не противно или ; " хоть ссы в глаза - всё божья роса "
Кроме того, правоохранители устанавливают собственника здания, в котором произошёл инцидент.
А родителей подтянуть за то, что их несовершеннолетние детки шляются по заброшенным зданиям и других туда затаскивают нет желания?
дополненно к 16:05 - знак где-то потерялся : ?
Не делают ровным счетом ничего, показуха. Зато Амик уже эту новость в день раза по 3 публикует, спрашивается на хрена. Вы бы лучше (хранительные органы) сделали реально и показали это, а не бумажки перекладывали, да в интернете воров ловили.
заблокируйте уже эту помойку инцидент барнаул