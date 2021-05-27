В Барнауле на выходные частично перекроют проспект Ленина

Жителей и гостей краевой столицы предупредили о перекрытии проспекта Ленина в районе здания №14.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, движение транспорта частично ограничат с 22:30 28 мая по 6:00 31 мая.

В связи с этим изменятся схемы движения троллейбусных маршрутов №1 и №7. Они будут объезжать закрытый участок следующим образом: Ленина – Строителей – площадь Победы, а обратно: площадь Победы – Строителей – Ленина".

Участникам дорожного движения рекомендовали быть максимально бдительными при проезде участков и заблаговременно планировать пути объезда.

Ранее стало известно, что с 20 часов 28 мая до 20 часов 30 мая в Барнауле закроют движение для всех видов транспорта по улице Энтузиастов в районе здания № 5.