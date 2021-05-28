Два ребёнка нарушили ПДД и пострадали в ДТП в Барнауле

С января по апрель 2021 года в Барнауле произошло 39 ДТП, в которых пострадал 41 несовершеннолетний, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД. По собственной неосторожности травмы получили девять детей.

В мае травмы получили уже 19 человек, из них трое управляли мопедами, двое – велосипедами, а четверо – были пассажирами. В восьми случаях дети пострадали по собственной неосторожности.

Так, 26 мая в краевой столице случилось сразу два ДТП из-за нарушения ПДД несовершеннолетними участниками дорожного движения.

"26 мая на ул. Союза Республик, мальчик 2007 г.р. создал опасность для движения – при повороте не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Honda Fit, получил травмы, обошлось без госпитализации", – рассказали в ведомстве.

Во втором случае травмирована 13-летняя девочка. Она проигнорировала запрещающий сигнал светофора на проспекте Комсомольском и оказалась под колёсами иномарки. Ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, 2 мая 13-летняя девочка не справилась с управлением мопедом "Альфа RF11" и съехала в кювет с последующим опрокидыванием. Её госпитализировали.

7 мая на улице Шумакова 14-летний водитель мопеда Racer на перекрёстке не уступил дорогу двигавшейся по главной дороге иномарке. В результате столкновения школьник получил телесные повреждения. Потребовалась госпитализация.