13-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Подросток получил травмы при падении с мотоцикла в Горном Алтае, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла 28 мая около 03:30 в селе Онгудай. При движении со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Ленина 13-летний байкер не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла "Минск".

С полученными травмами несовершеннолетнего госпитализировали. Полицейские возбудили административное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, вечером 27 мая у ЦУМа в Барнауле столкнулись три иномарки. Со слов очевидцев, пострадавших в ДТП нет, однако у всех автомобилей повреждены передние бамперы и капоты.