13-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Подросток получил травмы при падении с мотоцикла в Горном Алтае, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла 28 мая около 03:30 в селе Онгудай. При движении со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Ленина 13-летний байкер не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла "Минск".
С полученными травмами несовершеннолетнего госпитализировали. Полицейские возбудили административное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, вечером 27 мая у ЦУМа в Барнауле столкнулись три иномарки. Со слов очевидцев, пострадавших в ДТП нет, однако у всех автомобилей повреждены передние бамперы и капоты.
Комментарии
Жалко ли мне этого ребенка или его родителей - НЕТ.
Где голова, в 13 лет управляет мотоциклом, права есть???
Почему 13-ти летний подросток в принципе был в 3:30 ночи на улице???
Где родители???
Не удивлюсь, если он еще и в состоянии алкогольного опьянения был...
Так и надо, может ПДН и органы опеки сейчас определят его в детский дом, чтобы не повадно было по ночам на мотоцикле рассекать.
Хорошо, что никто не пострадал!