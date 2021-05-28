Ураган разметал по полю постройки фермера в Алтайском крае

Разыгравшийся не на шутку ураган унёс несколько построек, возведённых фермером в Кытмановском районе. Видеозапись инцидента опубликовали в Telegram-канале "Ленина, 59".

"В Кытмановском районе разыгралась природная стихия – ураган повредил постройки местного фермера и доставил массу неприятностей жителям села", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 мая из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. Согласно их прогнозам, порывы ветра могли достигать 27 м/с.