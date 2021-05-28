Эсеры отказались поддерживать новые правила землепользования Барнаула

28 мая барнаульские депутаты обсудили вопрос о внесении изменений и дополнений в решение городской думы об утверждении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) краевой столицы. Справедливороссы проголосовали против, потому что решение, на их взгляд, не защищает интересы жителей частного сектора от точечной застройки, информирует пресс-служба партии.

Как заявил член фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме Александр Обидин, в рамках общественных обсуждений по проекту изменения ПЗЗ жителями микрорайонов Западный, Матросовский, Мирный и других подано более 700 предложений об установлении на их территории зоны Ж-4 (для индивидуального жилищного строительства).

"И это только та часть жителей, которые официально подписали обращение. На самом деле, мы понимаем, что этот вопрос касается тысяч граждан. Соответствующая поправка в проект правил была внесена нашей фракцией для рассмотрения в профильный комитет – комитет по экономической политике и собственности. Поправка, как и ожидания тысяч людей, на сегодняшний день остались не учтёнными. Отказ в учёте этих мнений мотивирован несоответствием генплану. При этом по факту сами люди остаются незащищёнными, а решение откладывается в долгий ящик", – прокомментировал депутат от СР.

Таким образом, справороссы проголосовали против, так как документ не учитывает интересы жителей, не защищает их от возможной точечной застройки. Обидин пообещал, что фракция продолжит добиваться положительного решения вопроса.