В алтайском наркодиспансере раскрыли подробности задержания замглавврача

Главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов прокомментировал сообщения о задержании своего заместителя Сергея Лазарева, которого, по сообщениям СМИ, подозревают в получении взятки. Об этом пишет ИА "Банкфакс".

Иванов отметил, что в отношении его зама по хозяйственной части сейчас проводят следственные мероприятия. Руководитель учреждения также добавил, что после дачи показаний Лазарева отпустили без ограничения передвижений. Первоначально же сообщалось, что Лазареву предъявили подписку о невыезде.

Напомним, его подозревают в том, что в период с 2018-го по 2021 год он якобы получил от бизнесмена 255 тысяч рублей за положительное заключение по приёмке оказанных услуг. 25 мая правоохранители провели у Лазарева осмотр по месту жительства. Оттуда изъяли сотовые телефоны, ноутбук и документацию.