В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Замглавы Барнаула Анатолий Воронков провёл совещание, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию в микрорайоне Затон и готовность ко второй волне паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ситуация ухудшается. Вода в Оби рядом с населённым пунктом находится на уровне 556 см, что всего на 4 см ниже критической отметки.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев уточнил, что на 28 мая в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков и 4 участка дороги. Если вода поднимется выше 580 см, то прекратят автомобильное сообщение и установят водоналивную дамбу на улице Лоцманской.

В рамках подготовки ко второй волне паводка созданы точные списки населения, которые будут учитываться в случае эвакуации в пункты временного размещения. Отдельно выделили беременных и маломобильных граждан, которым будут оказывать помощь в первую очередь. Местным жителям раздали памятки о том, как действовать в случае наводнения.

Организовано несколько каналов оповещения. В частности, это три стационарные системы оповещения (ул. Водников, 12К, ул. Кольцова, 72 и Пароходная, 11), восемь групп по четыре человека и информирование по телефону. По расчётам специалистов, чтобы оповестить всё население об угрозе, потребуется 4-5 часов.

Администрацией района заключены соглашения на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов, перевозке грузов и населения речным транспортом, а также с пунктами временного размещения по первоочередному жизнеобеспечению населения. Всего определено четыре пункта для возможного временного размещения населения. Места сбора населения для эвакуации – ул. Озёрная, 63а, ул. Водников, 10, 11.

Кроме того, подготовлен запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. У пирса расположены теплоходы, которые можно задействовать для эвакуации населения.

По итогам совещания Анатолий Воронков поручил поддерживать в постоянной готовности силы и средства для оперативного реагирования и проводить постоянный мониторинг паводковой обстановки, чтобы минимизировать последствия стихии для жителей микрорайона.

Напомним, в начале мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предрёк тяжёлое прохождение паводка в Алтайском крае. Особо опасным периодом Вильфанд назвал вторую фазу половодья, когда вода прибывает из-за активного таяния снега в горах.