Полеты в Белокуриху и Горный Алтай открыли из трех городов Сибири

Авиакомпания "СиЛА" объявила об открытии перелетов в Белокуриху и Горно-Алтайск из Новосибирска, Новокузнецка и Томска. А из столицы Новосибирской области будут летать и в отдаленные районы Алтая. Рейсы планируют выполнять на протяжении всего лета.

"На судах авиакомпании "СиЛА" из Новосибирска полеты заведены в Горно-Алтайск и Белокуриху в пятницу и воскресенье, в Усть-Коксу по пятницам, в Кош-Агач по воскресеньям", – уточнили в пресс-службе авиапредприятия.

Рейсы из Новокузнецка запланированы на пятницу и воскресенье, из Томска – в среду и воскресенье.

Ранее Росавиация утвердила список маршрутов на 2021 год, которые попали в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Всего в перечне 266 направлений. Шесть из них связаны со столицей Алтайского края, в том числе авиасообщение между Барнаулом и Екатеринбургом.