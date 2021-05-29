Россиянам напомнили о длинных июньских выходных

Адвокат Владимир Постанюк напомнил о том, что в июне россиян ждут длинные выходные. Об этом сообщает "Российская газета".

Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим дням. В этом году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.

Кроме того, в пятницу, 11 июня рабочий день в России будет сокращенным.

Ранее президент Владимир Путин сделал для жителей России неожиданный подарок, продлив майские каникулы с 1 по 10 число. Но после оказалось, что каникулы будут не для всех. Ряд врачей продолжат работать, банки – тоже и даже детские сады.

В нескольких министерствах отметили, что это была разовая акция и подобные продления не станут ежегодными.