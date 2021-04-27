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А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

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Как будем отдыхать и работать в мае 2021?

, ИА "Амител"
Часть сотрудников выйдут на работу 11 мая, но есть и те, кто приступит к исполнению своих обязанностей 4 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент Владимир Путин сделал для жителей России неожиданный подарок, продлив майские каникулы с 1 по 10 число. Но после оказалось, что каникулы будут не для всех. Ряд врачей продолжат работать, банки – тоже и даже детские сады. Так что в итоге многие запутались, кто и как будет отдыхать и работать в мае. Разбираемся вместе на amic.ru.

1
И как всё-таки мы будем отдыхать на майские праздники в 2021 году?

Если речь идёт о праздниках Первомай и День Победы, то отдыхать мы будем по-прежнему: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – это общие выходные для всех. Но в 2021 году президент России Владимир Путин из-за коронавируса объявил нерабочими днями также период между праздниками: с 4 по 7 мая включительно. 

Однако распоряжение это касается не всех. Так, вечером 26 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что организации самостоятельно выбирают порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

Поэтому если вы работаете не в бюджетной организации (да и даже в бюджетной), решение продлевать выходные или нет, а также о переводе на дистант будет принимать ваш руководитель. Он же определяет, сколько именно сотрудников в этот период будет работать в компании.

2
А садики будут работать с 4 по 8 мая?

Детские сады будут работать только в формате дежурных групп и только для тех, чьи родители работают в организациях, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения города, пояснили в администрации Барнаула. Напомним, по такому же принципу детсады работали и в период ограничений из-за коронавируса в 2020 году.

Для того, чтобы посещать группы полного дня, родителям необходимо предоставить в детский сад справку от работодателя, которая подтверждает трудовую занятость работника в праздничные дни, разъясняют чиновники.

Но если работодатель сам определяет, работают его сотрудники или нет и предприятие при этом не относится к "организациям, обеспечивающим бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения города", это значит, что работать будут практически все. И тут возникает вопрос: куда тогда девать ребенка?

3
А школьники будут отдыхать или в каждой школе по-своему?
Как следует из разъяснений министерства по образованию Алтайского края, школы не работают в период с 1 по 10 мая включительно. Таким образом у учеников получатся настоящие дополнительные каникулы. Студенты в этот период тоже отдыхают.

Занятия в организациях дополнительного образования с 4 по 7 мая проводиться не будут.

При этом в минобре отмечают, что школам придется скорректировать образовательные программы и расписание Всероссийских проверочных работ.

Сейчас ведомство ждет разъяснения от Федеральной службы по надзору в сфере образования по вопросу проведения итогового сочинения 5 мая.
4
А поликлиники-то работают или нет? 
Работают. В региональном министерстве здравоохранения amic.ru сообщили, что в период с 4 по 7 мая включительно поликлиники в Алтайском крае будут работать в штатном режиме. Поэтому все, кто успел оформить талон через "Госуслуги" или регистратуру, смогут попасть на приём к специалистам. Те, кто планово записывался на прививки, также могут не беспокоиться: всё поставят в срок.
5
Кто еще работает на майских праздниках?

На самом деле, как мы выяснили, будут работать практически все организации: бизнес не готов терять целую декаду мая, поэтому выводит на работу подчиненных с 4 по 7 мая. Хотя некоторые фирмы будут работать в дистанционном формате.

Также будут работать и многие государственные учреждения, в том числе МФЦ, Росреестр, учреждения здравоохранения. Как пояснили в ведомствах, идея об увеличении каникул была внезапной людей уже записали на прием в межпраздничные дни. Поэтому было принято решение не прекращать работу с 4 по 7 мая включительно. Так что все заявители будут приняты. 

Кроме того, в любые праздники непрерывно работают медицинские и аварийные дежурные службы, пассажирские перевозки, полиция, общепт,  ретейл, сфера развлечений.

Ряд служб будут трудится по графику. В их числе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Алтайского края. Рабочими днями у них станут 1, 4, 5, 7 и 8 мая. График работы Миграционной службы еще уточняется.

Также по графику будут работать нотариальные конторы. Точную информацию можно получить на сайте Алтайской краевой нотариальной палаты.

6
А сколько мне заплатят за работу на майские праздники?

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Либо вам обязаны за них предоставить другой день отдыха. Но тут есть нюанс. К праздничным дням в 2021 году относятся дни с 1 по 3 (Первомай) и с 8 по 10 мая (День Победы) включительно. В этот период привлечь к работе могут только с вашего письменного согласия. И работу в эти дни вам и могут либо оплатить в двойном размере, либо предоставить отгул (по согласованию с ркуоводителем).

А вот дни с 4 по 7 мая статуса праздничных не имеют. В указе президента эти четыре дня называются не выходными, а нерабочими днями, поэтому удваивать оплату труда за них не будут. Оплата за работу в этот период производится в обычном размере.

7
Наш руководитель отправил нас отдыхать. Мы потеряем в зарплате?
Нет. Эксперты отмечают, что для тех, кто будет отдыхать с 4 по 7 мая, оплата будет начисляться по среднему. Это значит, что будет вычислен средний дневной заработок с учетом всех компенсационных и стимулирующих доплат, районного коэффициента и других выплат. В зарплате работники не должны потерять, вне зависимости от установленной системы оплаты труда в организации, — подчеркивают в Минтруде.
8
А если я откажусь выходить на работу с 4 по 7 мая, мне ничего не заплатят?
Как отметила Татьяна Голикова, отказ сотрудника от работы с 4 по 7 мая не является основанием для невыплаты зарплаты. И вам ее даже скорее всего выплатят. Но как дальше сложатся ваши взаимоотношения с руководством и коллегами на работе, покажет только время.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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