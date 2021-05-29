Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры

Президент России Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. Встреча, которая проходила в Сочи, длилась пять часов.

Лидеры стран обсудили экономические вопросы и развитие связей. Они также затронули тему посадки самолета компании Ryanair, который сел в Минске после сообщений о минировании. По словам Лукашенко, действия стран Запада после этого показывают их настрой на дестабилизацию обстановки в республике.

Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, на помнил что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден.

Также Путин отметил рост товарооборота между странами и заявил, что первый блок БелАЭС введут в эксплуатацию в июне, сообщает РИА Новости.