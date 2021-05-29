Сотрудник ДПС выстрелил мужчине в голову под Новосибирском

Инспектор ДПС в Мошковском районе Новосибирской области выстрелил в голову мужчине. Об этом сообщает НГС.

В социальных сетях распространяют видеозапись инцидента. На кадрах видно, что двое сотрудников ведут к патрульной машине мужчину, который сопротивляется аресту. К одному из полицейских подбежал другой мужчина, которого сотрудник оттолкнул ногой, а затем попытался его задержать.

Полицейский, держа в руке пистолет, наклонил мужчину на капот машины и на этом запись прервалась. На следующем отрезке видно, что у пострадавшего из уха течет кровь. Звука выстрела на видео слышно не было.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

Ранее барнаулец рассказал о неизвестном стрелке, повредившем заднее стекло автомобиля. Автолюбитель исключает вариант случайного попадания камня, так как в момент происшествия все только начинали трогаться перед светофором, а рядом никто не проезжал.