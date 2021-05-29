Жители Алтайского края пожаловались на резкое падение закупочных цен на молоко

Жительница Алтайского края в сообществе Barnaul22 рассказала о том, что скупщики молока занижают его закупочную цену. По словам женщины, цена за литр упала почти на 30% за полмесяца.

"В Краснощёковском районе повторяется ситуация прошлого года. До 15.05.2021 цена закупа была 26 руб/л, с 15-го началось резкое падение. На данный момент – 20 руб/л, но уже уведомили, что с 1 июня цена составит 17 руб/л. Таким образом, за 15 дней падение на 9 рублей с литра, это больше чем на 30% за полмесяца!" – написала подписчица сообщества.

Женщина добавила, что цены на корм для скота растут, вскоре может возникнуть ситуация, при которой люди не смогут окупать даже его. Сельчане не знают, как решить эту проблему и куда обращаться, чтобы им помогли.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких районах Алтайского края резко снизились закупочные цены на молоко. По сообщению реготделения партии "Справедливая Россия – За правду", за литр молока предлагают всего 17 рублей, хотя ещё недавно давали 26 рублей. Сигналы поступили из Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Шипуновского, Рубцовского, Поспелихинского и других районов.