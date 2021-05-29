В Барнауле женщина протаранила палатку на рынке

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о необычном ДТП. Инцидент произошёл на Новом рынке.

По словам очевидцев, женщина за рулём иномарки завернула на парковку и, судя по всему, нажала педаль газа вместо педали тормоза. Автомобиль влетел в палатку с обувью.

На пути автомобиля стояли несколько человек, многие из них успели отскочить, но одна женщина всё-таки попала под колёса.

Прохожие помогли пострадавшей встать, но, по словам автора поста, состояние у неё было "не очень".

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что подросток получил травмы при падении с мотоцикла в Горном Алтае. 13-летний байкер не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла "Минск".