Уголовное дело возбудили из-за ранения полицейским нарушителя в Новосибирской области

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейским, который при задержании выстрелил в мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ", – сказано в сообщении.

В МВД рассказали, что полицейские попытались остановить иномарку, водитель которой проигнорировал требования об остановке. Когда машина остановилась, водитель и пассажиры попытались скрыться. Правоохранители задержали одного из них, другие вернулись, чтобы отбить товарища.

Сотрудник достал пистолет и в ходе борьбы с одним из нарушителей совершил выстрел. Пострадавшего доставили в больницу. Пуля попала мужчине в голову.

Напомним, что ранее видеозапись инцидента распространяли в социальных сетях. На записи видно, что у мужчины шла кровь из уха.