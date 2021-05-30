Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

30 мая в 6:40 утра неподалеку от села Озерки произошло серьезное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"По предварительным данным установлено, что водитель — мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем "Лексус", в пути следования со стороны города Новосибирска в сторону города Барнаула не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — сказано в сообщении ведомства.

О полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Пассажиры мужчины, 1984 и 1993 годов рождения, а также женщина 1954 года рождения получили травмы и были госпитализированы.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что неподалеку от поселка Гоньба автомобиль вылетел с трассы. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля получили серьёзные повреждения. Им оказали медицинскую помощь.