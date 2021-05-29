Два человека пострадали в серьёзном ДТП в Алтайском крае

Серьёзное ДТП произошло 29 мая в 10:00 на въезде в село Гоньба. Подробности о происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель, управляя транспортным средством Honda Legend, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дорожный знак – с последующим опрокидыванием автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля получили серьёзные повреждения. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Барнауле на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пожилую женщину. В результате аварии пешеход получила травмы.