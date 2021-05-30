Алтайские активисты провели акцию солидарности с белорусским народом

Участники движения "Весна" провели "Глобальный пикет солидарности" с белорусским народом. Акция прошла в Барнауле, сообщает "МБХ Медиа".

29 мая о проведении акции объявила Светлана Тихановская, муж которой год назад был задержан и арестован.

"Мы выражаем полную солидарность с белорусским народом и присоединяемся к акции", – рассказал один из участников акции.

Ранее суд отправил под арест барнаульского активиста Виктора Рау. Мужчину признали виновным в повторном нарушении правил проведения акций протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за организации одиночного пикета в день приезда в краевую столицу премьер-министра России Михаила Мишустина. Судья счёл акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.