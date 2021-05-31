Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2"

Компания Netflix приобрела права на показ фильмов "Брат" и "Брат-2". Об этом сообщает "Кинопоиск".

На стриминговом сервисе уже появились превью фильмов. Они будут доступны для просмотра с 1 июня. Отмечается, что "Брат" и "Брат-2" стали самыми старыми российскими картинами, которые приобрёл сервис.

Информация о стоимости сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что сервис Netflix планирует производить контент в России. Первым проектом станет экранизация "Анны Карениной". Источники утверждают, что Netflix уже подписал контракт с "Газпром-медиа" на современную экранизацию Анны Карениной. Известно, что это будет сериал, но других подробностей пока нет.