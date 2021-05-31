Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2"

Компания Netflix приобрела права на показ фильмов "Брат" и "Брат-2". Об этом сообщает "Кинопоиск".
На стриминговом сервисе уже появились превью фильмов. Они будут доступны для просмотра с 1 июня. Отмечается, что "Брат" и "Брат-2" стали самыми старыми российскими картинами, которые приобрёл сервис.
Информация о стоимости сделки не разглашается.
Ранее сообщалось, что сервис Netflix планирует производить контент в России. Первым проектом станет экранизация "Анны Карениной". Источники утверждают, что Netflix уже подписал контракт с "Газпром-медиа" на современную экранизацию Анны Карениной. Известно, что это будет сериал, но других подробностей пока нет.
Комментарии
Красиво работают! Переделают фильмы "Брат" в нужном им представлении, где из нашей страны только плохое! "Бабло" рулит!
31.05.2021 08:02
ПЕТР
Какой бред ты пишешь. Его собираются показывать на своих онлайн-сервисах, кто что будет переделывать? Ты новость читал?
а не отредактируют толерантно? Одна фраза: "не брат ты мне, морда чернож@пая" чего стоит...
По второму Брату американцам объяснят кто такие негры
31.05.2021 08:26
- гость -
"Netflix уже подписал контракт с "Газпром-медиа" на современную экранизацию Анны Карениной"
Что им не даст переделать и эти фильмы?!
31.05.2021 08:35
- гость -
чего его редактировать, гниду черножопую запикиваюдт постоянно