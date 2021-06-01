Банкротов осенью считают. Подрядчики Алтая готовы бросить недостроенными школы и детсады

Строительные компании Алтайского края, которые по заказу государства возводят социальные объекты, находятся на грани банкротства. Из-за колоссального роста цен на строительные материалы затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%, а убытки подрядчиков доходят до 250 млн рублей. В правительстве края о проблеме знают, но разводят руками: закон о торгах запрещает менять условия заключённых контрактов и увеличивать стоимость строительства. А потому доплачивать компаниям никто не будет. Сейчас подрядные организации бьются в агонии: если проблему не решить, то уже осенью большинство компаний бросят объекты незавершёнными и уйду с рынка. Какие пути решения малоразрешимой ситуации предлагают строители и почему катастрофу всё-таки можно было предотвратить – в материале amic.ru.

Убийственная реформа

Строительство социальных объектов в Алтайском крае – школ, детсадов, поликлиник, ФАПов – всегда было "хлебом" для десятков подрядных компаний. Однако с каждым годом число организаций, готовых возводить гособъекты, стремительно сокращается, говорят строители.

Апогеем стал 2021 год: из 12 аукционов на возведение соцучреждений половина не состоялись из-за отсутствия заявок. А на шести проведённых торгах три аукциона выиграли компании из Кемерова и Новосибирска. Это грозит закрытием некоторых алтайских предприятий и ростом безработицы, заявил исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов на круглом столе, посвящённом проблеме госстроек.

"Подрядчики бегут от работы, а такого на моей памяти не было. Надо понимать, что компании, которые не выходят на аукционы, остаются без работы, они доделывают то, что у них есть, а завтра распускают людей. И тут возникает социальное напряжение: у людей нет работы и заработной платы", – говорит Ширшов.

Нежелание подрядчиков работать на государственных стройках эксперты объясняют условиями сотрудничества. Для строительства каждого объекта компания заключает контракт с государством (в нашем регионе его представляют Единый стройзаказчик капитального строительства Алтайского края и Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула). В договоре указана сумма, которую государство выделяет на строительство объектов.

Беда в том, что из-за роста цен* на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м. И проблема касается не только Алтайского края, но и соседних регионов. Например, школа в Усть-Коксе (Республика Алтай), которую возводит алтайская компания "Новострой", подорожала на 250 млн рублей (с 275 млн до 522 млн рублей).

Подсчитав, что строительство объектов выйдет дороже, чем предлагает государство, подрядчики отказываются идти на торги. Почему власти не пересматривает контракты – строители не понимают.

*По информации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) за год сортовой металлопрокат подорожал на 80%, оцинкованный лист – на 100%, кабельная продукция – на 40%, радиаторы – на 10%, газобетон – на 30%, экструдированный пенополистирол – на 50%, фанера – на 50%, отделочные материалы – на 25%.

"В контрактах применены необоснованные расценки. Растущая стоимость строительных материалов никак не учитывается в сметных расчётах. С алтайским Минстроем мы неоднократно пытались выяснять, в чём проблема: или это проекты такие, или проектные организации так работают. Мы даже выходили предложением пересмотреть ценообразование и проекты, которые выставляют на аукционы. Но, к сожалению, этого сделано не было, и на торги проекты выставлены по старым ценам", – возмущается председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Пересчитать стоимость гособъектов не так-то просто, объясняет региональный замминистра по строительству Игорь Спивак. Цены на каждую позицию в смете (будь то цемент или работа каменщика) берут из реестра – федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Эта база появилась в 2019 году, когда власти страны задумали реформу госстроек. Однако до сих пор реестр работает "на костылях", и виноваты в этом сами строители, уверен Спивак.

За счёт реформы ценообразования власти страны хотят использовать рыночную стоимость на строительные ресурсы. Для этого создана государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). В неё добавляют актуальную информацию о ценах на стройматериалы, стоимости технических и трудовых ресурсов по всей стране с учётом территориальной специфики. Данные обновляются ежеквартально. По мнению авторов реформы, это позволит максимально достоверно, прозрачно и объективно просчитывать предельную стартовую стоимость строительства объектов.

"Представители стройиндустрии отказываются предоставлять информацию по стоимости материалов. "Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве" практически еженедельно проводит мониторинг цен, краевой Минстрой направляет информацию в Минстрой России. И здесь мы испытываем трудности: производители и поставщики материалов и оборудования не дают никакой официальной информации. Этот "перекос" влияет на формирование стоимости. Наверное, это связано с налогами, конкуренцией на рынке, длительными партнёрскими отношениями с покупателями", – отмечает Спивак.

В федеральном Минстрое об этой проблеме знают. И чтобы хоть как-то повышать цену контрактов на строительство, меняют индексы** – показатели, на основе которых в смете проекта утверждают цену материалов и работ.

** Индексы Минстроя предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчётов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

Алтайский край стал одним из 30 регионов страны, где во втором квартале индексы увеличили. Это значит, что стоимость проектов, которые будут выставлены на аукцион в ближайшее время, вырастет. Правда, совсем ненамного.

"Какое-то увеличение контрактов это (изменение индексов, – прим. ред.) даст. Один из "свежих" объектов, который провалился на аукционе, – школа в Боровихе. Причина его "нерасторговки" в том, что стоимость всех материалов выросла. Если раньше школу на 550 мест мы строили за 500 млн, сегодня она стоит 600. Мы дождались дифференцированных индексов, надо пересчитать. Гарантирую, что стоимость объекта увеличится где-то на 15 млн. Но "дырка" в 85 млн как была, так и останется", – говорит директор КГКУ "Единый Стройзаказчик" Александр Котельников.

Бросить стройку, но остаться "живым"

Если проблема будущих аукционов ещё как-то разрешима, то спасти компании, которые в 2019-2020 годах заключили госконтракты, пока никто не может. Дело в том, что закон о торгах запрещает менять условия договора.

По словам Александра Мишустина, некоторые подрядчики Алтайского края уже задумываются о том, чтобы бросить объекты: компаниям выгоднее остановить стройку, расторгнуть контракты, заплатить штрафы. В таком случае они могут избежать банкротства.

Потенциальные убытки подрядчики оценивают в сотни миллионов рублей:

цена строительства школы в Спутнике, которую возводит "Селф", выросла с 500 до 685 млн рублей;

стоимость школы в Ларичихе (Тальменский район), где работает компания "Новострой", подорожала на 150 млн рублей;

цена детского сада на 275 мест в Рубцовске – на 110 млн рублей.

"Мы знаем примеры, что генподрядчики уже готовы расторгать госконтракты. И такая ситуация не только в крае, но и по стране. Застройщики в Москве, которые возводят жильё по программе "Реновации" уже вышли к правительству с предложением пересмотреть контракты. Если этого не будет, они готовы заплатить штрафы, чем выполнять заказ", – говорит Мишустин.

По словам Игоря Спивака, правительство страны не радует перспектива школ-долгостроев. Поэтому Минстрой подготовил и отправил в Госдуму на рассмотрение закон, который позволяет менять условия заключённых контрактов. Правда, чиновники опасаются, что инициативу "забракуют".

"Мы располагаем информацией, что Минфин России категорически против таких изменений. И пока закон не примут или не будет какого-то результата по его дальнейшей судьбе, мы связаны по рукам и ногам: мы не можем принимать законодательные действия, готовить правовые документы на уровне субъекта. Если федерация ничего не примет, тогда на уровне края этот вопрос будет рассмотрен", – обещает замминистра.

По мнению гендиректора саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаиды Герасимович, закон "буксует" из-за того, что Минфин ещё в 2020 году решил помочь подрядчикам. Им разрешили увеличить цену контракта до 30%, если у компании возникли проблемы из-за ковидных ограничений. Но решение о доплате организациям принимает только правительство региона.

Такое увеличение, считает Герасимович, покрыло бы затраты, которые несут компании из-за удорожания строительных материалов. Однако власти региона помогать подрядчикам не торопятся.

"Когда у нас появилась статья по прочим затратам, связанным с ограничениями по COVID-19, это не мелочи. Одна организация тратила в сутки 300 тыс. рублей на ковидные мероприятия. В Омске и Красноярске по всем контрактам приняты решения об изменении условий, компенсации этих затрат. В Кемерове пересмотрели 400 контрактов, в Иркутске – 144. У нас – всего два", – говорит Герасимович.

Мученики, авантюристы, банкроты

Подрядные компании Алтайского края надежд на новый закон не питают. Они уверены: к тому времени, когда (если) его примут, большинство строителей уже разорятся. По словам руководителя компании "Отделстрой" (Бийск) Павла Пеледова, у подрядчиков уже не остаётся средств, чтобы продолжать стройку.

"Когда мы месяц-полтора назад собирались в Министерстве строительства, нам было понятно, что за проблема. Нам тогда говорили: "Давайте потерпим, подождём". Мы же отвечали, что у нас есть ресурсы, но они не бесконечны. У кого-то есть резервы на месяц, у кого-то – на полгода. Никто не заявил, что на 10 лет. Мы предлагали подождать, остановить работу, дождаться федеральных решений. Сейчас мы продолжаем работать. Я полагаю, что у кого-то ресурс уже исчерпан, у кого-то – на исходе. А в ответ слышим лишь одни рассуждения, в каком коллапсе мы оказались. Все это понимают, но решений и предложений нет", – возмущён Пеледов.

Он считает, что остановить стройку будет самым верным решением. В этом случае хотя бы часть компаний сможет выжить.



"Подрядчики, которые сейчас забирают объекты на торгах на том уровне цен, – это или потенциальные банкроты, или авантюристы, или меценаты. Последствия не заставят себя долго ждать. Если мер никаких не будет принято, мой прогноз: компании проработают ещё до сентября, а в декабре объектов уже не будет", – считает Павел Пеледов.

"Мученики" – так назвал подрядчиков руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов. Ещё несколько лет назад компания возводила в Индустриальном районе школы и детские сады (кварталы "Дружный", "Лазурный", "Лазурный 2", – прим. ред.), но сейчас старается избегать госстроек.

"Я стараюсь не идти на социальные объекты – только мученики идут, авантюристы. Контракты убыточны с самого начала. У меня большие опасения, что эти проекты не будут достроены, это практически гарантировано", – говорит Гатилов.

По его мнению, если проблему со стоимостью строительства госучреждений не решить сейчас, количество возводимых объектов резко снизится. Это ударит по производителям и поставщикам строительных материалов.

"Сейчас есть огромная озабоченность социальными объектами. Надо быстрее выходить на депутатский корпус, сенаторов. Надо решать проблемы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, никто косичку не бросит", – резюмирует Юрий Гатилов.

Что ещё предлагают эксперты?

Провести реформу Министерства строительства и ЖКХ, разделив его на два ведомства – одно занимается только ЖКХ, другое – курирует строительство (Юрий Гатилов).

Внести изменения в нормативные документы о наделении регионального Минстроя полномочиями по утверждению и применению на территории Алтайского края расчётных индексов изменений текущей стоимости по отношению к базовым ценам 2021 года (Светлана Чаузова, начальник городского управления единого заказчика в сфере капитального строительства).

Отменить 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по которому сейчас проводят аукционы и определяют подрядчиков на строительство соцобъектов (Зинаида Герасимович).