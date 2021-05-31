Подробности ДТП в Алтайском крае, в котором погибли пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 31 мая в Ельцовском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава и в краевом ГУ МЧС.

Авария случилась около 14:00 вблизи села Мартыново на 110-м километре трассы 01К-05 Мартыново – Ельцовка. В результате лобового столкновения Nissan и Subaru погибли пять человек. Также пострадала 15-летняя девочка, она находится в тяжёлом состоянии.

"В автомобиле Nissan находилось пять человек (трое мужчин, две женщины – одна несовершеннолетняя). В автомобиле Subaru находился один человек, после столкновения автомобиль сгорел", – уточнили в ГУ МЧС по региону.

По словам главы краевого Минздрава Дмитрия Попова, реанимационная бригада транспортирует пострадавшую для оказания экстренной помощи в Бийскую центральную горбольницу. Губернатор Виктор Томенко проинформирован о ДТП. Он поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей.

Напомним, утром 31 мая в Алтайском крае на трассе Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново три человека погибли, 11 пострадали в лобовом столкновении автобуса, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб", и легкового автомобиля.